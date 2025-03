Legia jest największym klubem w Polsce

Śląsk zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Teraz ma przed sobą mecz z Legią, którą po raz ostatni w Warszawie pokonał dość dawno, bo czternaście lat temu. - Po pierwsze: wiemy, że Legia jest największym klubem w Polsce, który ma największą liczbę zdobytych trofeów - powiedział trener Ante Simundża podczas konferencji prasowej. - Mamy do niej bardzo duży szacunek. Ale nie przyjedziemy tam i nie wywiesimy białej flagi. Jeżeli mielibyśmy tak myśleć, to oznaczałoby, że nie jesteśmy sportowcami. Nie ma znaczenia, z kim gramy. My i ja chcemy wygrać. Przez tak długi czas nie miałem takiej sytuacji w poprzednich klubach. Ale statystykę można przełamać i zmienić. Dlatego poprzednia przegrana, czy wygrana nie ma takiego wpływu na przyszłość. Dlatego uważam, że ta historia z Legią też nie powinna mieć takiego wpływu na ten mecz i na to, co nas czeka. Nie możemy myśleć o tym, jak długo z nimi nie wygraliśmy - podkreślił.

Śląsk musi pokazać w warszawie, to co najlepsze

Szkoleniowiec uważa, że najważniejsze jest podejście piłkarzy do spotkania. Nie ma znaczenia klasa rywala. - Kiedy mierzysz się z najlepszymi zespołami w kraju, to dla mnie są to najłatwiejsze mecze - przekonywał trener Ante Simundża podczas konferncji prasowej. - To oznacza, że jesteś bardzo zmotywowany i musisz pokazać to, co najlepsze. Musisz mieć świadomość i przekonanie, że jesteś wstanie ich pokonać. Bo jeśli jedziesz tam z mentalnością przegranego, to lepiej wcale nie jechać. To, co wydarzy się podczas meczu, tego nie możesz przewidzieć. Jeśli wygrasz, to jesteś bardzo dumny z siebie i daje ci to dużą motywację. Najważniejsze jest tutaj nastawienie - zaznaczył słoweński szkoleniowiec Śląska.

