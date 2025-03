Maciej Rosołek zaskoczył obronę Zagłębia

Gospodarze potrzebują punktów, a już na samym początku dali się zaskoczyć. Po zagraniu z rzutu wolnego piłkę głową zgrał Jakub Czerwiński, a akcję z bliska zamknął Maciej Rosołek. W pierwszej połowie w dobrej sytuacji znalazł się Tomasz Pieńko, ale będąc przed bramkarzem gliwiczan, uderzył obok bramki. W drugiej połowie Zagłębie wyprowadziło kontrę. Rozpoczął ją i zakończył Tomasz Pieńko. Wydawało się, że ten rajd musi zakończyć się golem. Jednak pomocnik Zagłębia znów był nieskuteczny, bo strzelił obok bramki. Po godzinie gry świetną okazję miał Michał Chrapek, który mając przed sobą bramkarza Zagłębia, zamiast do siatki gospodarzy, trafił w poprzeczkę!

Frantisek Plach w doliczonym czasie spisał się wybornie

Zagłębie do końca walczyło o wyrwanie choćby punktu. Jednak na przeszkodzie stanął Frantisek Plach, który wybronił m.in. strzał Josipa Corluki. To właśnie w doliczonym czasie wiele się działo pod bramką śląskiej drużyny. To wtedy Jakub Czerwiński wybił piłkę sprzed bramki po strzale Mateusza Wdowiaka. Ale to nie był koniec tej akcji, bo dwie dobitki miał Aleks Ławnicza! Pierwsza trafiła w poprzeczkę, a drugi strzał włapał już wspomniany Plach. Na koniec jeszcze sędziowie analizowali sytuację, czy bramkarz Piasta nie sfaulował rywala. Jednak stwierdzono, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Zagłębie oddało 15 strzałów, w tym sześć było celnych. Dorobek Piasta to 10 strzałów, z czego trzy były celne.

W tym roku Zagłębie zawodzi i jest coraz bliżej strefy spadkowej. Tym razem przegrało 0:1 z Piastem w meczu 23. kolejki PKO BP Ekstrklasy. Zwycięską bramkę zdobył Maciej Rosołek.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice 0:1

Bramka:

0:1 Maciej Rosołek 8. min

Żółte kartki:

Damian Dąbrowski (Zagłębie Lubin) - Akim Zedadka (Piast Gliwice)

Sędziował: Bartosz Frankowski. Widzów: 2 834

Zagłębie Lubin: Dominik Hładun – Aleks Ławniczak, Michał Nalepa, Damian Michalski (46. Jarosław Jach) – Bartłomiej Kłudka (76. Josip Corluka), Damian Dąbrowski, Marek Mróz (46. Adam Radwański), Jakub Kolan (80. Daniel Mikołajewski), Mateusz Wdowiak – Kajetan Szmyt (46. Arkadiusz Woźniak), Tomasz Pieńko

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Akim Zedadka, Miguel Munoz, Jakub Czerwiński, Tomas Huk - Erik Jirka, Michał Chrapek (69. Jorge Felix), Patryk Dziczek, Tihomir Kostadinov, Miłosz Szczepański (88. Grzegorz Tomasiewicz) - Maciej Rosołek

