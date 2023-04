Na to liczy Pavol Stano. Tak trener Wisły Płock postrzega Zagłębie Lubin

Sprawiedliwy remis z Radomiakiem

Wisła zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli ekstraklasy, a Zagłębie jest na 14. pozycji i traci do płockiej ekipy dwa punkty. Oba kluby potrzebują punktów w walce o utrzymanie miejsca w lidze. W poprzedniej kolejce Wisła zremisowała 1:1 z Radomiakiem. - Obie drużyny miały podobny potencjał, bo w zespole rywala są również jakościowi piłkarze w składzie - powiedział trener Pavol Stano, cytowany przez PAP. - Dlatego ten mecz tak wyglądał. Z przebiegu gry remis był najlepszym wynikiem. Doprowadziliśmy do remisu, a na końcu meczu była jeszcze szansa, żebyśmy zdobyli bramkę, to się nie udało, ale ten rezultat był sprawiedliwy - stwierdził.

Zagłębie to niebezpieczna drużyna

Zagłębie to niewygodny rywal, który dobrze spisuje się w meczach wyjazdowych. - Troszeczkę inaczej przeciwnicy spisują się pracując z nowym trenerem - ocenił Słowak. - Jest to drużyna niebezpieczna, prezentuje się w moim przekonaniu teraz dużo lepiej, ale gramy u siebie i dlatego jesteśmy w lepszej sytuacji i mamy większe szanse na zwycięstwo - zapowiedział.

