i Autor: Cyfrasport Dariusz Mioduski, Cezary Kulesza, Piotr Rutkowski

Nawet polskie kluby reagują na informacje o Superlidze! Legia i Lech wydały stanowcze oświadczenia

Jacek Ogiński 19:32

W czwartek, 21 grudnia, doszło do historycznego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który uznał, że UEFA i FIFA nie mają prawa wykluczać klubów, które chciałyby dołączyć do konkurencyjnych rozgrywek, takich jak stworzona niedawno Superliga. Nie oznacza to jednak od razu tego, że Superliga lada moment ruszy z konkurencyjnymi turniejami. Wiele klubów staje po stronie UEFA, a głos w sprawie zajęły także Legia Warszawa i Lech Poznań.