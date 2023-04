Nie uwierzycie, jakie wykształcenie ma Lukas Podolski! Prawda wyszła na jaw, mało kto to wie

Lukas Podolski może pochwalić się naprawdę bogatym CV. Zawodnik Górnika Zabrze w trakcie swojej kariery klubowej grał dla takich tuz jak FC Koeln, Bayern Monachium, Arsenal Londyn, Inter Mediolan, czy Galatasaray Stambuł, a także sięgnął po tytuł mistrza świata z reprezentacją Niemiec. Mało kto wie, jakie wykształcenie ma zawodnik, a on sam nie udziela w tej kwestii żadnych wypowiedzi. Znamy całą prawdę!

Takie wykształcenie ma Lukas Podolski. Mało kto o tym wiedział

O ile Podolski bardzo chętnie udziela wypowiedzi na temat swojego zawodu, o tyle milczy on w sprawie życia prywatnego, które owiane jest nutką tajemnicy. Mało kto wie także, jak wyglądała droga edukacyjna piłkarza, a zaczęła się ona w gimnazjum im. Ericha Kästnera w Bergheim, do którego zawodnik uczęszczał w latach 1995-2001. Po skończeniu nauki w placówce, Podolski kształcenie kontynuował w w szkole zawodowej Nell-Breuning we Frechen i to była ostatnia szkoła, do której uczęszczał zawodnik. Warto wspomnieć, że po skończeniu zawodówki, przyszły mistrz świata wykonywał prace społeczne w bazie olimpijskiej w Kolonii.