Obrońcy tytułu z awansem do ćwierćfinału? Korona spróbuje pokrzyżować im szyki

Kursy TOTALbet: Korona Kielce – Legia Warszawa

Choć Korona pod wodzą Kamila Kuzery nie prezentuje się w obecnym sezonie źle, jej dorobek punktowy nie rzuca na kolana. Kielczanie w szesnastu dotychczasowych meczach zgromadzili bowiem 17 punktów i choć wciąż zajmują bezpieczną, czternastą lokatę, ich przewaga nad znajdującą się w strefie spadkowej Puszczą Niepołomice wynosi zaledwie jedno „oczko”. Nic zatem dziwnego, że nastroje w szeregach „złocisto-krwistych” nie są zbyt dobre. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że ostatnie zwycięstwo odnieśli oni pod koniec października, gdy w 1/16 finału Pucharu Polski pokonali… rezerwy Legii. Wówczas – w podwarszawskich Książenicach – Korona także miała niemałe problemy, ale ostatecznie udało jej się zwyciężyć po dogrywce (4:2). Teraz, choć to ona będzie gospodarzem, trudno rozpatrywać jej awans do ćwierćfinału w kategoriach spodziewanego. Wręcz przeciwnie, to goście ze stolicy będą dość wyraźnym faworytem tego meczu, o czym dobitnie świadczą kursy przygotowane z okazji tego spotkania przez TOTALbet. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na awans Korony płaci bowiem 2.25 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej Legii wyniesie z kolei 1.55 zł.

i Autor: TOTALbet

Nie można natomiast dziwić się takim przewidywaniom, wicemistrzowie Polski oraz zdobywcy Pucharu Polski po ewidentnym kryzysie zdają się bowiem powracać powoli do wysokiej formy. Podopieczni Kosty Runjaicia podjęli rękawicę w wyjazdowym starciu przeciwko Aston Villi w LKE i pomimo tego, że ostatecznie przegrali 1:2, pozostawili po sobie niezłe wrażenie. Porażkę tę zrekompensowali sobie zresztą w niedzielę w Lubinie, bardzo pewnie pokonując 3:0 miejscowe Zagłębie. Nie zmienia to natomiast faktu, że – pomimo meczu zaległego do rozegrania – sytuacja „Wojskowych” w ligowej tabeli wciąż nie jest kolorowa. Warszawiacy zajmują obecnie piątą lokatę, tracąc do prowadzącego Śląska Wrocław aż 9 punktów. Zanim jednak legioniści przystąpią do kolejnych meczów w PKO BP Ekstraklasie, przyjdzie im powalczyć w Kielcach o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Zespół prowadzony przez niemieckiego szkoleniowca jak do tej pory zaliczył w tych rozgrywkach tylko jeden mecz, pewnie pokonując na wyjeździe pierwszoligowy GKS Tychy (3:0). Zdaniem TOTALbet podobne rozstrzygnięcie w środę na Suzuki Arenie także jest dość prawdopodobne. Bukmacher kurs na awans gości z Warszawy ustalił bowiem na poziomie 1.55, w przypadku Korony jest to natomiast 2.25.

Sonda Czy piłkarze Legii obronią w tym sezonie Puchar Polski? Tak Nie Nie mam zdania

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Korona Kielce – 3.05

remis – 3.42

Legia Warszawa – 2.18

Podwójna szansa:

1X – 1.57

12 – 1.29

X2 – 1.34

Awans:

Korona Kielce – 2.25

Legia Warszawa – 1.55

Sposób awansu:

Korona w regulaminowym czasie – 2.73

Korona w dogrywce – 13.00

Korona w rzutach karnych – 12.00

Legia w regulaminowym czasie – 2.05

Legia w dogrywce – 10.00

Legia w rzutach karnych – 12.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.