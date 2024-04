Ogromny skandal! Kibice Polonii Warszawa wpadli do szatni piłkarzy po porażce. Dantejskie sceny

Marc Gual skruszy Stal, to w nim nadzieja? To z tym teraz Legia ma największy problem

Polonia Warszawa po długiej przerwie znów walczy o powrót do Ekstraklasy. „Czarne Koszule” awansowały do Fortuna 1. Ligi, ale na razie muszą skupić się na walce o utrzymanie. W niedzielę mierzyli się przy Konwiktorskiej z czwartym w tabeli GKS-em Katowice. Spotkanie toczyło się korzystnie dla Polonii przez niemal cały regulaminowy czas gry.

Ogromny skandal. Kibice Polonii wpadli do szatni piłkarzy

Już w 7. minucie meczu wynik otworzył Mateusz Michalski. Ani jedna, ani druga drużyna nie była w stanie zmienić rezultatu aż do upływu regulaminowego czasu gry. W ciągu doliczonych minut piłka wpadła do siatki aż trzykrotnie. W 91. minucie do siatki trafił Jędrych, a trzy minuty później wynik meczu ustalił Jakub Arak. W siódmej minucie doliczonego czasu gry piłka wpadła do siatki po raz kolejny, ale bramka dla Polonii nie została uznana. „Czarne Koszule” przegrały 1:2 i wciąż muszą drżeć o pozostanie na zapleczu Ekstraklasy.

Jak donosi portal „Meczyki.pl”, po zakończonym spotkaniu atmosfera na stadionie była bardzo napięta. Jeden z piłkarzy miał odkrzyknąć coś w kierunku wściekłych kibiców. To wywołało zaskakującą reakcję.

Kilku kibiców Polonii Warszawa miało przedrzeć się do szatni piłkarzy. Konieczna była interwencja ochrony, która opanowała sytuację. Nie wiadomo, czy któryś z piłkarzy został zaatakowany przez swoich fanów.

Fortuna 1. Liga. Które miejsce zajmuje Polonia?

W tabeli Fortuna 1. Ligi przewodzi Lechia Gdańsk, która o jeden punkt wyprzedza lokalnego rywala Arkę Gdynia. Na miejscach, które gwarantują grę w barażach znajdują się GKS Tychy, GKS Katowice, Wisła Kraków i Górnik Łęczna. Strata kolejnych drużyn nie jest jednak duża, co pozwala wierzyć, że emocji nie zabraknie do końca sezonu.

Polonia Warszawa zajmuje piętnaste miejsce w osiemnastozespołowej stawce. Przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie jedno oczko. Do końca sezonu zostały jeszcze cztery spotkania.

