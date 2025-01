Ostry i twardy niczym damasceńska stal "pass" Bartosza Nowaka rozciął defensywę Stali. Beniaminek z Katowic zaczął wiosnę od zwycięstwa

Zbigniew Jakubas, właściciel Motoru Lublin: W Polsce często przepłacamy piłkarzy. A agenci to patologia, handlują żywym towarem [WYWIAD WIDEO]

Spotkanie w Katowicach – przy „starej” Bukowej, bo Nowa Bukowa wciąż czeka na finisz prac i oficjalne otwarcie – otwierało całą piłkarską wiosnę w ekstraklasie. Rozpoczęło się chwilą ciszy, poświęconą ofiarom górniczego trudu w kopalniach Szczygłowice i Radlin – to swoiste przypomnienie o górniczych korzeniach dzisiejszego klubu funkcjonującego na miejskim garnuszku Katowic.

Po krótkiej zadumie, kibice szczelnie wypełniający trybuny czekali na piłkarskie fajerwerki. Jakiego rodzaju? To oczywiste: sentymentalne skandowanie nazwiska GieKSiarskiej legendy, czyli Jana Furtoka, doskonale obrazowało nadzieje na bramkową zdobycz gospodarzy.

Lekko jednak nie było; co prawda GKS – który jesienią wygrał w Mielcu 1:0, i była to pierwsza ekstraklasowa wygrana katowickiego klubu po ponad 19 latach przerwy… - dominował i dość sprawnie przedostawał się w okolice „szesnastki gości”, ale już z wcelowaniem w światło bramki było gorzej. Przed przerwą uczynili to tylko Borja Galan i – bardzo soczyście, trzeba przyznać – Sebastian Bergier. Jakub Mądrzyk poradził sobie jednak z tymi strzałami.

Dawid Kudła okazji do bronienia uderzeń rywali nie miał wcale, co nie znaczmy, że parę razy nie zagotowało się w jego „piątce”. Piłka do siatki jednak nie wpadała: może dlatego, że uderzali zawodnicy raczej odpowiedzialni za bronienie: Krystian Getinger, Bert Esselink i Alvis Jaunzems.

„Jeeeest!” – po raz pierwszy fani przy Bukowej krzyknęli w 54. minucie. Przedwcześnie; po główce snajpera gospodarzy piłka trafiła tylko w słupek bramki gości. Odpowiedź mielczan była co prawda znów niecelna, ale bardzo nieznacznie: „rogal” nowej twarzy w Stali, Pyry’ego Hannoli, przyprawił o mocniejsze bicie serca zaliczającego tradycyjny kilometry w trenerskim „boksie” Rafała Góraka.

Ostry i twardy niczym damasceńska stal "pass" Bartosza Nowaka rozciął defensywę Stali

To serducho eksplodowało – radością oczywiście – w 62. minucie. W tej akcji wszystko było perfekcyjne: pass Bartosza Nowaka przeciął linię defensywy Stali niczym… miecz ze stali damasceńskiej, a sztych zadany przez Marcina Wasielewskiego w pojedynku z Mądrzykiem okazał się absolutnie zabójczy!

Za moment powinno być 2:0, bo strzał Oskara Repki w kategoriach filmowych wart był… Oscara w kategorii „efekty specjalne”. I pewnie by go dostał, gdyby piłka trafiła do siatki, miast w poprzeczkę, która od owej bomby drżała jeszcze przez kilka ładnych minut.

Drżały też w kolejnych minutach serca… kibiców gospodarzy. Niedźwiedż – Janusz Niedźwiedź konkretnie – straszył bowiem gospodarzy zmiennikami w swej drużynie. Ot, taki Łukasz Wolsztyński na przykład omal nie dał gościom wyrównania: jego „główka” była minimalnie niecelna. Inna rzecz, że parę minut wcześniej spokój gospodarzom mógł dać wspomniany Repka: jemu jednak – po genialnym podaniu Wasielewskiego – nie udało się wpakować piłki do siatki w sytuacji „jeden na jeden”.

GKS Katowice zaczął wiosnę od zwycięstwa

Ostatecznie miejscowi dowieźli skromne - acz w pełni zasłużone - prowadzenie do końcowego gwizdka. Odnotować jeszcze warto pierwszy - po dwuipółletniej przerwie - występ Filipa Szymczaka w koszulce katowiczan, który wzmocnić ma rywalizację w ataku GieKSy.

GKS Katowice – Stal Mielec 1:0 (0:0)

1:0 Wasielewski 62. min

Sędziował: Sebastian Krasny. Widzów: 7067.

GKS: Kudła – Czerwiński (83. Komor Ż), Jędrych, Kuusk Ż – Wasielewski, Repka, Kowalczyk (90. Milewski), Galan (90. Marzec) – Błąd (83. Gruszkowski), Nowak – Bergier (76. Szymczak)

Stal: Mądrzyk – Esselink, Matras, Senger – Jaunzems, Wlazło, Hannola (83. Knap), Getinger (89. Wołkowicz) – Dadok Ż (72. Domański), Krykun (83. Assayag) – Szkurin (72. Wolsztyński)

