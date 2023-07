i Autor: Cyfra Sport Marek Papszun

Dojdzie do sensacji?

Papszun będzie pracował w Ekstraklasie? Zadziwiająca deklaracja, to może zmienić wszystko, "chętnie skorzystam"

Marek Papszun podejmie pracę w piłkarskiej Ekstraklasie? Mimo że trener, który jeszcze kilka tygodni temu wygrywał mistrzostwo Polski z Rakowem Częstochowa deklarował chęc odpoczynku, to w rozmowie z "Faktem" przyznał, że tęskno mu za trenerską ławką. Co ciekawe, szkoleniowiec nie wyklucza pracy w którymś z ligowych rywali "Medalików". Czy będziemy świadkami sensacyjnego powrotu do pracy?