i Autor: Piotr Stańczak

Kolejorz z szóstą wygraną z rzędu

Patrick Walemark show! Szwed zabrał Kielcom Koronę, co za popis anowej gwiazdy Lecha

Szalony mecz w Kielcach. Korona mocno postawiła się liderowi z Poznania. Wprawdzie Pedro Nuno zdobył dwie bramki, ale to nie wystarczyło do wywalczenia choćby punktu. Bohaterem Kolejorza okazał sie Patrik Walemark (23 l.), który popisał się hat-trickiem! Dzięki temu Lech wygrał 3:2. To dla tego zespołu już szóste zwycięstwo z rzędu w lidze.