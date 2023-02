Pavol Stano o rywalizacji z Lechem Poznań. Wisła Płock znowu przechytrzy mistrza Polski?

Jest zadowolony z postępów zespołu

W każdym razie słowacki szkoleniowiec Wisły Płock z optymizmem podchodzi do meczu z Lechem i postępów, jakie zrobili jego podopieczni. - Pomysł na mecz zawsze jest, ale piłka to nie matematyka, nie zawsze się sprawdza, kiedy powiemy, że zrobimy to, to coś konkretnego się stanie - powiedział trener Pavol Stano na konferencji prasowej. - Uważam że ten zespół poszedł do przodu w wielu parametrach. Jako trener jestem z postępów zadowolony. Wiemy co trzeba poprawić. Jednym z nich jest efektywność naszych działań. Już w meczu z Lechią dostawaliśmy się do tych przestrzeni, z których można zdobywać gole. Nie byliśmy niestety dokładni, dużo sytuacji nam umykało, brakowało jakości - tłumaczy.

Wisła potrafi wygrać z każdym

Choć Lech jest faworytem spotkania, to Wisła nie zamierza odpuścić, zwłaszcza że na trybunach zasiądzie selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos. - Już na początku sezonu mówiłem, że jesteśmy takim zespołem, który potrafi wygrać z każdym i tego się trzymam - podkreślił Słowak. - Jesteśmy realnie zdolni wygrać z każdym w tej lidze, ale musimy nauczyć się powtarzalności i co zrobić, gdy gra się nie układa. Wiadomo, że musimy zagrać konsekwentnie od pierwszej do ostatniej minuty. Naszemu zespołowi ufam i wierzę, że trzeba walczyć i pracować na sto procent, bo zwycięstwo zależy od wielu zmiennych - zapewnia trener Stano przed konfrontacją z Lechem Poznań.

