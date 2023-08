Pewny awans Lecha? Kolejorz zdecydowanym faworytem dwumeczu ze Spartakiem

Kursy TOTALbet: Lech Poznań – Spartak Trnawa

Nie ma wątpliwości, że ubiegły sezon przejdzie do historii Lecha Poznań. Klub ze stolicy Wielkopolski europejskie wojaże rozpoczął co prawda od blamażu z Karabachem Agdam, ale potem było już dużo, dużo lepiej. Zespół prowadzony przez Johna van den Broma awansował do fazy grupowej Ligi Konferencji, w której ustąpił jedynie hiszpańskiemu Villarreal. To oznaczało jedno – poznaniacy na wiosnę zagrają w Europie! Co więcej, radzili sobie tam znakomicie. Najpierw wyeliminowali bowiem norweskie Bodo/Glimt, a następnie szwedzkie Djurgardens IF. Przeszkodą nie do przejścia okazała się dopiero w ćwierćfinale Fiorentina, choć i jej Lech napytał sporo biedy, niemal odwracając w rewanżowym starciu losy całego dwumeczu. Ubiegłosezonowy występ bardzo mocno rozbudził poznańskie apetyty, a absolutnym celem minimum w obecnych rozgrywkach jest awans do fazy grupowej. Aby tego dokonać, zespół prowadzony przez holenderskiego szkoleniowca musi pokonać jeszcze dwie przeszkody. Pierwszą z nich jest Spartak Trnawa, drugą – w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia – gorszy z pary Slavia Praga (Czechy) – Dnipro-1 (Ukraina). Wydaje się jednak, że wyeliminowanie słowackiej drużyny nie powinno stanowić większego problemu dla trzeciej drużyny ubiegłego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Doskonale świadczą o tym choćby kursy przygotowane przez TOTALbet – awans poznaniaków „wyceniono” na 1.32, w przypadku Spartaka jest to z kolei 3.08.

Piłkarze z Trnawy w przeszłości trzykrotnie mierzyli się z polskimi drużynami, a spotkania te kończyły się z różnym skutkiem. Pierwsze miało miejsce bardzo dawno, bo w sezonie 1974/1975. Słowacy w nieistniejącym już Pucharze Intertoto mierzyli się wówczas z Wisłą Kraków, a oba mecze zakończyły się remisami – 2:2 i 0:0. Trnawianie ostatecznie zakończyli zmagania grupowe (tak wtedy wyglądała formuła tych rozgrywek) na pierwszym miejscu, Wisła – na trzecim. Na kolejne spotkanie słowacko-polskie musieliśmy czekać aż do sezonu 2018/2019, gdy w II rundzie kwal. LM Spartak sensacyjnie wyeliminował Legię Warszawa, wygrywając przy Łazienkowskiej 2:0 i przegrywając przed własną publicznością 0:1. Ostatni akt to natomiast historia najświeższa – przed rokiem podopieczni Michala Gasparika w III rundzie kwal. LKE spotkali się bowiem z Rakowem Częstochowa. Piłkarze spod Jasnej Góry nie pozostawili wówczas złudzeń, który zespół jest lepszy – wygrali na wyjeździe 2:0, a przed własną publicznością 1:0. Wydaje się, że rezultat starcia z Lechem Poznań powinien być podobny. Zdaniem TOTALbet klub ze stolicy Wielkopolski będzie faworytem nie tylko czwartkowego spotkania, ale także całego dwumeczu. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Kolejorza przy Bułgarskiej płaci bowiem 1.42 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej gości ze Słowacji wynosi z kolei aż 6.60 zł.

Sonda Czy Lech zagra w fazie klubowej Ligi Konferencji Europy? Tak, da radę Nie

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Lech – 1.42 remis – 4.20 Spartak – 6.60

Podwójna szansa:

1X – 1.11 12 – 1.18 X2 – 2.32

Awans:

Lech – 1.32 Spartak – 3.08

Lech strzeli gola:

tak – 1.11 nie – 5.00

Spartak strzeli gola:

tak – 1.75 nie – 1.90

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 7.40 powyżej 0.5 – 1.04

poniżej 1.5 – 3.30 powyżej 1.5 – 1.26

poniżej 2.5 – 1.83 powyżej 2.5 – 1.81

poniżej 3.5 – 1.31 powyżej 3.5 – 2.98

poniżej 4.5 – 1.10 powyżej 4.5 – 5.20

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 8.00

