Piast zakończył rundę z Hukiem. Mistrzowie remisów tym razem wygrali i mogą świętować [WIDEO]

Po pierwszej bezbramkowej połowie gospodarze wzięli się do pracy i już w 51. min Słowak Tomas Huk strzałem głową z bliska pokonał Mateusza Kochalskiego. Również z najbliższej odległości tyle, że uderzeniem nogą gola strzelił Jorge Felix w 62. minucie. Dla obu zawodników były to pierwsze trafienia w tym sezonie ligowym. Mielczanie, którzy jeszcze w pierwszej połowie prezentowali się w miarę dobrze, to w drugiej nie mieli nic do powiedzenia.

Z kolei gospodarzom wychodziło wszystko, więc w 73. min szczęście uśmiechnęło się do Damiana Kądziora. 6-krotny reprezentant Polski wykonywał rzut wolny, a piłka po odbiciu od muru zmyliła bramkarza i wpadła do siatki. Piast mocnym akcentem zakończył tę rundę, w której przegrał tylko dwa mecze, a w całym 2023 roku poniósł w lidze zaledwie 4 porażki, co też jest wielkim osiągnięciem. W zajęciu lepszego miejsca na koniec tej rundy przeszkodziła duża liczba zremisowanych meczów. Z 18 meczów tego sezonu Piast zremisował aż 12! Zajmuje 9 miejsce w lidze i ma jeden mecz zaległy, z Puszczą Niepołomice, który odbędzie się na wiosnę.

Piast Gliwice - PGE FKS Stal Mielec 3:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Tomas Huk (51-głową), 2:0 Jorge Felix (62), 3:0 Damian Kądzior (73-wolny).

Żółta kartka - Piast Gliwice: Tomas Huk, Michał Chrapek. PGE FKS Stal Mielec: Krystian Getinger, Matthew Guillaumier, Kamil Pajnowski, Mateusz Stępień.

Sędzia: Sebastian Krasny (Kraków). Widzów: 3 171.

Piast Gliwice: Karol Szymański - Arkadiusz Pyrka, Ariel Mosór, Tomas Huk, Jakub Holubek - Damian Kądzior (84. Tomasz Mokwa), Michał Chrapek (77. Tihomir Kostadinov), Miłosz Szczepański (46. Patryk Dziczek), Grzegorz Tomasiewicz, Michael Ameyaw (90+1. Marcel Bykowski) - Piotr Urbański (46. Jorge Felix).

PGE FKS Stal Mielec: Mateusz Kochalski - Piotr Wlazło, Mateusz Matras, Leandro (57. Kamil Pajnowski) - Łukasz Gerstenstein (57. Mateusz Stępień), Michał Trąbka (73. Koki Hinokio), Matthew Guillaumier, Krystian Getinger - Maciej Domański, Ilja Szkurin (81. Łukasz Wolsztyński), Krzysztof Wołkowicz (57. Kai Meriluoto). (PAP)

