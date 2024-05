Piękna dziennikarka TVP zadała szyku na gali Ekstraklasy. Trudno oderwać od niej wzrok. Co za kreacja!

Kamil Grosicki zwrócił się do Probierza! Powiedział to jasno, wtedy zakończy grę w reprezentacji Polski!

Gala Ekstraklasy to świetna okazja, by odetchnąć po trudnym sezonie. Ten wyjątkowy wieczór stanowi znakomite podsumowanie zakończonych chwilę wcześniej rozgrywek i obfituje w wiele szczególnych momentów. Jest to też jedna z niewielu okazji dla piłkarzy, trenerów i działaczy, żeby spotkać się w większym gronie w wieczorowych strojach. Zwłaszcza dla piłkarzy jest to coś niecodziennego, choć często gwiazdami wieczoru zostają ich piękne partnerki bądź... wystrojone dziennikarki. Nie inaczej było w tym roku, bo na gali odważną kreacją błysnęła m.in. Sylwia Dekiert. Piękna dziennikarka TVP Sport tym razem pojawiła się w roli gościa, ale przed kamerą znakomicie zastąpiła ją inna z gwiazd tej stacji - Maja Strzelczyk.

Sylwia Dekiert w czarnej mini z dekoltem skradła galę Ekstraklasy. Aparaty nie mogły oderwać się od pięknej dziennikarki TVP

Maja Strzelczyk zadała szyku na gali Ekstraklasy

Zimowe przenosiny Mai z Canal+ Sport do TVP Sport odbiły się w polskich mediach szerokim echem, a popularna dziennikarka szybko odnalazła się przy piłkarskich transmisjach w nowej stacji. Widzowie mogli podziwiać ją także podczas meczów Ekstraklasy, przy których przez lata pracowała w Canal+. Tuż po ostatniej kolejce Strzelczyk zadebiutowała w roli dziennikarki TVP Sport na gali Ekstraklasy. Na tę okazję przygotowała wyjątkową, niezwykle elegancką kreację.

Najpiękniejsza dziennikarka w Polsce zadziwiła widzów TVP! Gdy zobaczyli to na żywo, nie byli w stanie uwierzyć, srogie komentarze

Elegancka kreacja pięknej dziennikarki TVP

W przeciwieństwie do wielu kobiet, Strzelczyk postawiła na stonowany, ciemny komplet. Górna część jej stroju miała wycięcie na lewym ramieniu i prawej ręce. Szykownego wycięcia nie zabrakło także w długiej spódnicy, a całość dopełniły idealnie dobrane sandały. Przez cały wieczór 32-latka współpracowała z redakcyjnym kolegą, Kacprem Tomczykiem. Dziennikarz TVP z przyjemnością opublikował na Instagramie zdjęcie u boku Strzelczyk.