Piotr Czachowski wprost o sytuacji Legii w ekstraklasie. Padły słowa o presji, odwadze i kapitanie Josue [ROZMOWA SE]

"Super Express": - Na co może liczyć Legia na finiszu ligi?

Piotr Czachowski: - Po obiecującym starcie stawiałem, że sięgnie po tytuł, że zrobi to w dobrym stylu. Liczyłem na to, że będzie to dla niej przebojowy sezon. Tak to się zapowiadało. Jednak potem coś się zacięło, coś tąpnęło. Ten stan cały czas trwa, bo zespół nie może się z niego wyrwać. Stąd zmiana trenera.

- Legii uciekł tytuł, ale czy wywalczy przepustkę do Europy?

- Po ostatnich trzech remisach Legia jest w tarapatach. Wypisała się z tej walki o mistrzostwo. Dlatego teraz piłkarze muszą wycisnąć z siebie maksimum, żeby załapać się na puchary. Każdy mecz pokazuje, jak duża presja ciąży na zespole. W tym roku Legia wygrała tylko jedno spotkanie u siebie. To wynik poniżej krytyki. Nie potrafi sprawić, żeby rywale na Łazienkowskiej przed nią "klękali". Wydaje mi się, że piłkarze mniej "spalają" się w delegacji, gdzie nie ma tej presji ze strony kibiców i gra im się znacznie łatwiej.

- Trener Goncalo Feio ogarnie sytuację?

- Mówi, że przyszedł do Legii wygrywać. Widzę, że zaczął od uporządkowania gry w obronie. Dąży do tego, żeby zapanował w niej ład. W tej formacji zrobił pierwszy ruch. Musi zmobilizować zawodników do lepszych działań. Mam nadzieję, że nastąpi przebudzenie. Chciałbym, że ten zespół miał charakter. Widać poprawę w obronie, ale za to siadła gra w ofensywie. Owszem Legia ze Śląskiem atakowała, ale brakowało konkretnych sytuacji. Marc Gual trafił w poprzeczkę, ale to za mało. Nie możemy się tym podniecać.

Patryk Klimala przełamie się w Śląsku? Padły słowa o stalowych nerwach i odporności na krytykę

- Co w tym momencie jest problemem?

- W Legii nie ma ognia. Ganiłem ją wcześniej za błędy w obronie, to teraz wytykam słabość w ataku. Oczekuję większej odwagi ze strony graczy. Brakuje szczęścia, które jest potrzebne. W tym roku lepiej wygląda Gual. Jednak to wciąż nie jest taki piłkarz jakim był w Jagiellonii, gdzie wszędzie go było pełno. Może forma Hiszpana to taki promyk nadziei na lepszy okres. Legia cierpi po odejściu Slisza i Muciego. Widać to szczególnie w środku pomocy, gdzie nie ma zastępcy i gościa, który byłby wsparciem dla Josue.

- Czego spodziewać się po meczu ze Stalą?

- Wprawdzie Stal ostatnio straciła pięć goli, ale na Legię się spręży. Jesienią zaskoczyła w Warszawie, wygrywając 3:1. Mielczanie dobrze czują się w kontrataku. Duet Ilja Szkurin i Maciej Domański dobrze funkcjonuje. Dla Legii to będzie podwójna walka nerwów. A Stal może pokusić się o kolejną niespodziankę, bo ten zespół lubi mecze z faworytami ligi.

- Dużo mówi się ostatnio o przyszłości Josue. Zostanie w Legii?

- Powalczyłbym o niego. W końcu to najlepszy piłkarz w drużynie. Nie tak łatwo znaleźć gracza, który by go zastąpił. Do jego umiejętności nie mam zastrzeżeń. Klasowy zawodnik, wiele potrafi, ciągnie zespół, podrywa go do walki. Jest kreatywny i nieprzewidywalny dla rywali, ale nie odpowiada mi jego zachowanie. Momentami jest nieodpowiedzialny. Powinien mieć chłodną głowę.

- Ostatnio pojawiły się doniesienia o powrocie Luquinhasa. Podoba się panu taki pomysł?

- Tak, ale pod warunkiem, że jest w takiej formie jak przed odejściem do Ameryki. Wtedy robił różnicę, należał do liderów, zapewniał komfort gry. Takiego piłkarza trzeba brać.

Michał Skóraś przebudził się w Belgii, wskoczy do kadry na EURO? Włodzimierz Lubański o jego formie i czekających Brugge wyzwaniach

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak Nie Trudno powiedzieć