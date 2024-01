Pojednanie w Turcji. Kapitan Górnika jeszcze raz przypomniał słowo, za które wyleciał z boiska

O tej sytuacji przy okazji meczu 17. kolejki mówiono bardzo wiele. W 70. minucie potyczki Górnika z Pogonią Szczecin kapitan gospodarzy, Erik Janża, najpierw napomniany został żółtą kartką, kilkanaście sekund później zaś – czerwoną. Jak się okazało, ta druga kara miała być wynikiem obraźliwego słowa, skierowanego przez piłkarza do sędziego asystenta.

W pomeczowym studiu Canal+ Sport Słoweniec wyjaśniał jednak swe intencje. - Powiem dokładnie, co powiedziałem do pana sędziego - wyznał Erik Janża. - Powiedziałem mu, że jest „frajer”. Ale powiedziałem to po słoweńsku. A po słoweńsku „frajer” nie znaczy nic słabego. Nie wiedziałem dokładnie, co w Polsce znaczy frajer. Tak więc, jeśli pan sędzia jest obrażony, to bardzo go przepraszam. Ale „frajer” po słoweńsku znaczy, że jesteś gość albo, że grasz szefa. Coś takiego - dodał Słoweniec.

Erik Janża tłumaczy, co powiedział sędziemu! Za te słowa kapitan Górnika otrzymał czerwoną kartkę

Za swoje „wystąpienie” kapitan zabrzańskiej jedenastki zawieszony został przez Komisję Ligi na dwa mecze ekstraklasowe, a więc już do końca jesiennego grania nie pojawił się na ligowych boiskach.

W Belek nastąpiła niespodziewana „dogrywka” grudniowego incydentu. Do Turcji parę dni temu udali się na swoje zgrupowanie polscy sędziowie. Do prowadzenia sparingu Górnika z Austriakami wyznaczony został Tomasz Musiał, a jednym z jego asystentów z chorągiewką był Kamil Wójcik. Przed pierwszym gwizdkiem ten ostatni odnalazł Janżę, który akurat korzystał z zabiegów fizjoterapeutycznych u Bartłomieja Spałka.

Słoweński obrońca był wyraźnie zaskoczony odwiedzinami rozjemcy i jego słowami: „Mam dla ciebie koszulkę”. Szybko jednak wszedł w konwencję spotkania. - Na pewno pisze na niej „gość” albo „frajer” – przewidywał Janża. A potem wraz z sędzią wybuchnął śmiechem, gdy na trykocie przekazanym mu przez Wójcika rzeczywiście wydrukowano napis: „Uwaga frajerzy, mam ważny komunikat”.

- Teraz możesz powiedzieć, że jestem „gość” – rzucił arbiter do piłkarza, przybijając z nim „piątkę”. - Po swojemu możesz powiedzieć – dodał, przy okazji wystawiając obrońcy „laurkę”. - Bardzo cię szanuję, bo z twojej strony zawsze jest 110 procent [zaangażowania] na boisku – podkreślił sędzia asystent.

Barbórkowy mecz w Zabrzu znalazł swoje zakończenie w Turcji! Kamil Wójcik to jest jednak GOŚĆ!