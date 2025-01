Co za występ Polaka w Premier League, rośnie z każdym meczem! Słynny Ruud van Nistelrooy wyściskał go po meczu

Wczoraj piłkarski świat obiegła wiadomość, że właściciele klubu Al-Nassr zamierzają wydać ok.75 mln euro na napastnika Aston Villi, Jhona Durana. Niespełna 22-letni Kolumbijczyk uważany jest za jednego z bardziej utalentowanych napastników Premier League. W obecnym sezonie we wszystkich rozgrywkach zdobył dla "The Villans" 12 bramek. Nie minęła doba i okazuje się, że klub w którym występuje Cristiano Ronaldo chce kolejnego zawodnika z Premier League i przeznacza na niego krocie. Chodzi o pomocnika Kaoru Mitomę z Brighton.

Szefowie saudyjskiego potentata zaproponowali za Japończyka 65 mln euro, ale ich oferta została odrzucona, mimo, że wartość rynkowa piłkarza wg portalu transfermarkt wynosi 45 mln euro. Mitoma to lewoskrzydłowy, mogący grać również jako pomocnik. Występuje w angielskim klubie od 2021 roku i ustabilizował swoją grę na wysokim poziomie. W tym sezonie w zespole „Mew” strzelił 5 goli i miał 3 asysty w 23. meczach ligowych. Jego drużyna zajmuje aktualnie 9 miejsce w Premier League. Wydaje się, że zamożni Arabowi nie zrezygnują z wykupienia Japończyka i zaoferują jeszcze więcej. Jego kontrakt z Brighton jest ważny do czerwca 2027 roku. Okno transferowe w Anglii zamknie się 3 lutego. Al Nassr to wicemistrz Saudi Pro League z ubiegłego sezonu. W obecnym drużyna zajmuje 3 miejsce ze stratą pięciu punktów do obrońcy tytułu - Al-Hilal, oraz Al-Ittihad. Ambicją klubu w którym gra Cristiano Ronaldo jest zapewne zdetronizowanie najgroźniejszego rywala. Oprócz CR 7 piłkarzami Al Nassr są między innymi: Sadio Mane, Marcelo Brozović oraz Aymeric Laporte. Szkoleniowcem zespołu jest Włoch Stefano Pioli.

