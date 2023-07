Poważne wzmocnienie Lecha Poznań. Kolejorz zbroi się przed startem ligi, reprezentant kraju dołączy do zespołu

27-latek gra na pozycji lewego obrońcy, a w obecnym sezonie wystąpił w 14 meczach i udało mu się zanotować jedną asystę. Szwed zadebiutował również w reprezentacji, dla której zdobył również bramkę. Jego obecny zespół Djurgardens, zajmuje aktualnie 4. pozycje w tabeli.

Poważne wzmocnienie Kolejorza. Sięgnął po reprezentanta kraju

Jak poinformował dyrektor sportowy Szwedów, Bo Andersson, zawodnik dostał już zgodę, żeby udać się do Poznania, by kontynuować rozmowy: - Zgodziliśmy się na jego wcześniejsze odejście i zespoły są już zgodne. Doszliśmy też do porozumienia, kiedy transakcja będzie finalizowana. W poniedziałek Elias jedzie do Poznania i wróci do nas w środę. Zagra w naszych barwach jeszcze dwa spotkania.

Dla Lecha będzie to drugi transfer w aktualnym oknie transferowym. Do tej pory ogłoszono pozyskanie na stałe Filipa Dagerstala, który w zeszłym sezonie był wypożyczony do poznańskiej drużyny. Z drużyną oprócz wspomnianego już Rebocho, pożegnali się również Lubomir Satka i jedna z największych gwiazd całej Ekstraklasy, Michał Skóraś.