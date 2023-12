Powstrzymali lidera, powstrzymają wicelidera? Kolejny ligowy hit z udziałem mistrzów Polski

W Kielcach go kochają, w Warszawie nienawidzą. To on wyrzucił Legię z Pucharu Polski, zrobił to dwa razy!

Kursy TOTALbet: Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa

Dla Rakowa Częstochowa bieżący sezon diametralnie różni się od poprzednich. Już wtedy ekipa spod Jasnej Góry biła się o czołowe lokaty, ale tym razem walkę tę musi dzielić z grą w europejskich pucharach. I trzeba przyznać, że jak do tej pory idzie im to całkiem nieźle. Co prawda dość długo musieli czekać na pierwsze zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Europy, ale niedawny, wyjazdowy triumf nad Sturmem Graz (1:0) sprawił, że wciąż liczą się w grze o „spadek” do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Także w rodzimej lidze Medaliki spisują się bardzo solidnie, zajmując po szesnastu seriach gier czwarte miejsce. W kontekście PKO BP Ekstraklasy niezwykle istotny dla mistrzów Polski może okazać się niedzielny pojedynek w Białymstoku, gdzie zmierzą się z wiceliderem rozgrywek – Jagiellonią. Wygrana pozwoli podopiecznym Dawida Szwargi zbliżyć się do ścisłej czołówki, porażka sprawi natomiast, że wiosną trzeba będzie narzucić solidne tempo, aby odrobić wszystkie straty. Który scenariusz jest bardziej prawdopodobny? Zdaniem TOTALbet – ten pierwszy. Legalny polski bukmacher nieco wyżej ocenia szanse na zwycięstwo obecnych mistrzów Polski. Kurs na taki rozwój wypadków wynosi bowiem 2.48, w przypadku wygranej gospodarzy jest to z kolei 2.89.

Białostoczan bez wątpienia nie można jednak skazywać na pożarcie. Zespół ten wykonał pod wodzą Adriana Siemieńca kolosalny postęp i jest to widoczne nie tylko w grze, ale przede wszystkim w wynikach. Jagiellonia po 17 seriach ma w dorobku 34 punkty i w ligowej tabeli ogląda plecy jedynie Śląska Wrocław (37 pkt). Zadanie Rakowowi utrudniać będzie również fakt, że stolica Podlasia jest w tym sezonie prawdziwą twierdzą – Jaga we wszystkich rozgrywkach rozegrała na własnym obiekcie dziesięć spotkań, z których dziewięć wygrała i jedno zremisowała. Jedyną drużyną, której udało się nie przegrać na tym terenie byli „królowie remisów” – drużyna Piasta Gliwice, która zanotowała tam bezbramkowy remis. Z Białegostoku „na tarczy” wyjeżdżały już jednak takie drużyny jak Śląsk Wrocław (2:0 w Pucharze Polski) czy Legia Warszawa (2:0 w PKO BP Ekstraklasie). Czy w najbliższą niedzielę kolejny ligowy potentat będzie musiał obejść się smakiem i wróci do domu bez jakiejkolwiek zdobyczy? Zdaniem TOTALbet jest to możliwe, choć nieznacznym faworytem ligowego hitu pozostaje Raków. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf mistrzów Polski płaci 2.48 zł, analogiczny zarobek w przypadku wygranej Jagiellonii wyniesie natomiast 2.89 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Jagiellonia Białystok – 2.89

remis – 3.55

Raków Częstochowa – 2.48

Podwójna szansa:

1X – 1.52

12 – 1.32

X2 – 1.42

Jagiellonia Białystok strzeli gola:

tak – 1.31

nie – 3.27

Raków Częstochowa strzeli gola:

tak – 1.26

nie – 3.60

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.50 powyżej 0.5 – 1.05

poniżej 1.5 – 3.65 powyżej 1.5 – 1.27

poniżej 2.5 – 1.91 powyżej 2.5 – 1.86

poniżej 3.5 – 1.36 powyżej 3.5 – 3.10

poniżej 4.5 – 1.13 powyżej 4.5 – 5.80

poniżej 5.5 – 1.04 powyżej 5.5 – 10.00

