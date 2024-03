Prowadził reprezentację Polski, a teraz będzie trenerem w I lidze. Zaskakujący ruch

Marek Papszun zaliczy sensacyjny powrót do Ekstraklasy? Mówią o rozmowach! To byłby hit!

Brosz pozostawał bez pracy od lipca 2023 roku, kiedy to sam zrezygnował z pracy z kadrą U-19. Wcześniej awansował z nią do finałów mistrzostw Europy, które odbywały się na Malcie. Wydawało się, że kwestią czasu jest objęcie przez Brosza klubu z ekstraklasy, ale tak się nie stało. Kilka dni temu posadę trenera Termaliki stracił Mariusz Lewandowski i klub z Niecieczy zabiegał o zatrudnienie Brosza. Dzisiaj stało się to faktem, bo w godzinach popołudniowych Termalica poinformowała o zatrudnieniu 51-letniego szkoleniowca.

Podpisał on kontrakt do końca czerwca 2025. Termalica miała aspiracje awansu do ekstraklasy. Po rundzie jesiennej zajmowała 10 miejsce, ale runda rewanżowa jest znacznie gorsza w wykonaniu „Słoników”. Obecnie zajmują 12 pozycję, mając tylko 7 pkt przewagi nad strefą spadkową. Brosz w przeszłości pracował z kilkoma klubami ekstraklasy: Odrą Wodzisław, Piastem Gliwice, Koroną Kielce i Górnikiem Zabrze. Z tym ostatnim klubem awansował do ekstraklasy w sezonie 2016/17, po czym od razu zajął 4 miejsce i awansował do Ligi Europy.

