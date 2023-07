Przez niego Polska przegrała z Mołdawią. Teraz może zagrać w Ekstraklasie, ten transfer to byłby hit

Ponad 11 tysięcy widzów na domowych meczach Rakowa, i to już tej jesieni? Tak może być, umowa podpisana

Będziemy świadkami dużego transferu? Jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu "meczyki.pl", już niebawem może dojść do bardzo ciekawej transakcji w Ekstraklasie, której bohaterem może zostać kat polskiej kadry w meczu z Mołdawią - Ion Nicolăescu. Zawodnik Beitaru Jerozolima, który strzelił Polakom dwie bramki w polskiej lidze byłby prawdziwym hitem!

Ion Nicolăescu w Polsce? Klub zabiega o transfer

Jak dowiedział się Włodarczyk, wielkie zainteresowanie graczem Beitaru Jerozolima wyraża Raków Częstochowa. Klub już niebawem przystąpi do eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów, to też potrzebuje wzmocnień w ataku. Mimo że do drużyny dołączył już Łukasz Zwoliński, który wystepował w Lechii Gdańsk, tak zdobywca dwóch bramek przeciwko Polsce zdaje się łakomym kąskiem dla polskich klubów. O Mołdawianina miało pytać już Zagłębie Lubin, jednak przedstawiciele "Miedziowych" mieli się nie dogadać z przedstawicielami izraelskiej ekstraklasy. W poprzednim sezonie Nicolăescu zdobył dla Beitara 18 bramek w 32 meczach.