Rafał Gikiewicz znów szczypie aż do bólu! Po meczu z Rakowem nie zasłaniał ust, aż i my gęby otwarliśmy ze zdziwienia

Grający w osłabieniu gospodarze długo bronili się skutecznie przed nacierającymi gośćmi. Częstochowianie wielokrotnie łapali się za głowę, gdy albo nie udawało się wcelować w bramkę, ale doskonale spisywał się w niej Rafał Gikiewicz. Doświadczony golkiper zebrał mnóstwo znakomitych recenzji za swój występ.

Klasa sama w sobie 🙌🏻 pic.twitter.com/sEe7rfgaeo— Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) April 28, 2024

Gikiewicz, który w przeszłości nigdy nie unikał publicznego wyrażania opinii – również tych kontrowersyjnych (by przypomnieć szpile wbijane Bartłomiejowi Drągowskiemu czy wojenkę z Kamilem Grabarą) – również i tym razem nie omieszkał zabłysnąć medialnie. I to pomimo faktu, że nie zdołał uchronić Widzewa przed porażką, kapitulując po strzale Władysława Koczerhina.

KOCHERGIN! KAPITALNY GOL! Długo Raków przebijał się przez grający w osłabieniu Widzew, ale w końcu dopięli swego ⚽📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/A7LJHzMVVa— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 27, 2024

Po końcowym gwizdku golkiper, mający w CV mistrzostwo Polski (w 2012) ze Śląskiem Wrocław, aktualnego (jeszcze) czempiona mocno podsumował na antenie Canal+ Sport. - Jeżeli od 15. minuty grasz z przewagą jednego zawodnika, a mimo to w 80. minucie padasz i leżysz na boisku, symulujesz i grasz na czas, to ta nasza liga wygląda, jak wygląda – ocenił postawę częstochowian we wspomnianym „wyścigu żółwi” nie kryjąc sympatii do innego z byłych klubów, Jagiellonii.

Raków zaś zebrał od niego krytykę. - Od mistrza Polski, z bardzo dobrymi piłkarzami jak na warunki ekstraklasy, oczekiwałbym trzymania tempa przez 90 minut, narzucania swego styl gry, miażdżenia przeciwnika. Grając z przewagą liczebną, powinni skupiać się na graniu, a nie padać, leżeć, symulować. Z mojego punktu widzenia to słabe jest… - zauważył Gikiewicz.