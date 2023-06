Raków bez czołowego strzelca w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Zaskakujący kierunek transferu

Co za gol asa wicemistrza Polski

Letnie przygotowania do nowego sezonu

Łotysz trafił do Polski w 2016 roku ze Skonto Ryga. Przez 3 sezony grał w Termalice Nieciecza a od lipca 2020 roku reprezentował Raków. W przerwie letniej dostał zgodę na odejście z klubu, choć jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, napastnik reprezentacji Łotwy znalazł nowy klub. Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl poinformował ,ze „Gutek” będzie grał w Korei Południowej w barwach Daejon Hana Citizen FC. Raków na jego transferze miałby zarobić około 1 miliona euro. Odejście Gutkovskisa nie jest niespodzianką, biorąc pod uwagę, że Raków w przerwie letniej pozyskał Łukasza Zwolińskiego z Lechii Gdańsk grającego na pozycji 9.

Obecnie oprócz Zwolińskiego w kadrze Medalików są dwaj inni napastnicy – Fabian Piasecki i Tomasz Walczak. Niewykluczone, że po odejściu „Gutka” mistrzowie Polski sprowadzą jeszcze jednego napastnika. Natomiast Gutkovskis może podążyć śladami niedawnego kolegi z klubu, Tomasa Petraska. Czech najprawdopodobniej zagra w południowokoreańskim Jeonbuk Hyundai Motors. Gutkovskis w minionym sezonie strzelił 8 goli w ekstraklasie, a łącznie w 119 występach w oficjalnych meczach Rakowa zdobył 34 gole i miał 12 asyst.

Cezary Kucharski mocno uderza w piłkarzy po blamażu z Mołdawią. ”Dużo zależy od ich humorów” , tego nie da się porównać z Chorwacją