Raków Częstochowa myśli o przyszłości. Lider ekstraklasy zatrzymuje kluczowego piłkarza

Raków dał mu bardzo dużo

Tym graczem jest Ben Lederman, kóry podpisał umowę do czerwca 2025 roku. Znalazł się w niej zapis o możliwości przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Do Rakowa trafił przed trzema laty. Dwa razy wywalczył wicemistrzostwo, dwa razy zdobył Puchar Polski oraz dwukrotnie sięgnął po Superpuchar. - To dla mnie bardzo ważny moment - powiedział Ben Lederman, cytowany przez klubowe media. - Raków dał mi bardzo dużo. Myślę, że ja też dałem sporo klubowi. To dobra relacja. Zrobiłem tutaj duży progres. Klub stale się rozwija i idzie do przodu. Przychodziłem tutaj mając dziewiętnaście lat. Minęły prawie trzy lata, a ja dalej dobrze się tutaj czuję - podkreślił pomocnik lider ekstraklasy.

Jest odważny i kreatywny

Pozytywnie o tym piłkarzu wypowiada się także Robert Graf. Dyrektor sportowy Rakowa przyznał, że Lederman zrobił w ciągu trzech progres. Zaznaczył, że cały czas się rozwija. Zwrócił uwagę na jego walory, jak odwagę i kreatywność.

