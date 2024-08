Raków gra w Zabrzu. Marek Papszun musi rozstrzygnąć parę personalnych dylematów w swej szatni

Po powrocie na trenerską ławkę przy Limanowskiego, Papszun bynajmniej nie ma „z górki”. Jeden z problemów do rozstrzygnięcia dotyczy Johna Yeboaha, po powrocie z Copa America „zesłanego” do drużyny rezerwowej Rakowa, występującej w piątej lidze. - Teraz ma kontuzję i się leczy – szkoleniowiec mistrzów Polski’23 w krótkich słowach odniósł się od obecnej sytuacji piłkarza reprezentacji Ekwadoru.

Raków ma tez kłopot z zakontraktowanym ledwie pięć tygodni temu Kristofferem Klaessonem. Pozyskany z Leeds United norweski golkiper najprawdopodobniej lada moment opuści Częstochowę. - Nie zagrały oczekiwania z obu stron. Przyszedł bramkarz mający wywalczyć szybko pozycję numer 1. Okazało się to trudne, więc doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie się rozstać, żebyśmy wzajemnie nie tracili czasu – dość brutalnie skomentował sytuację Marek Papszun.

Przy okazji trener częstochowian odniósł się do medialnych „wrzutek” dotyczących wizyty Norwega w jednym z… fast-foodów; to właśnie ten incydent miał mu zamknąć drzwi do drużyny. - Sam byłem tam niedawno – przyznał nieoczekiwanie Papszun, przywołując nazwę wspomnianej sieciówki. - Więc można tam iść. Zależy tylko, co się tam kupuje i jak często się tam ktoś pojawia – dodał.

Poza wspomnianymi kontrowersjami kadrowymi, trener Rakowa miał też do przekazania dobre wieści. - Do zdrowia wracają Milan Rundić i Ivi Lopez. Chciałbym żeby w niedalekiej przyszłości te powroty nas wzmocniły – zauważył opiekun „Medalików”. I przypomniał, że Hiszpan z Zabrza ma niezłe wspomnienia.

- W ostatnich latach wygraliśmy na wyjeździe z Górnikiem tylko raz, ale spektakularnie, Ivi Lopez pokazał show – Papszun miał na myśli spotkanie z października 2020 roku, zwycięskie (3:1) dla gości m.in. za sprawą dwóch trafień Lopeza. A ten – jak widać powyżej – trenuje już na pełnych obrotach.

Początek meczu Górnik – Raków w ramach 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy na Arenie Zabrze w niedzielę o 20.15. Transmisja w Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4K Ultra HD.

🔙 Ante Crnac swoją pierwszą bramkę dla Rakowa zdobył w Zabrzu. W niedzielę liczymy na kolejne trafienie! ✊ pic.twitter.com/asafJl1JFK— Raków Częstochowa (@Rakow1921) August 16, 2024