Raków na kolanach w Białymstoku! Dawid Szwarga o tym, co wpłynęło na porażkę mistrza Polski

Mistrz reagował zbyt wolno

Raków przegrywał już 4:1, ale w końcówce zmniejszyli rozmiary porażki. Bramki dla gości zdobyli Stratos Svarnas i Łukasz Zwoliński. - Pierwszym czynnikiem, który miał duży wpływ na mecz, był sposób w jaki traciliśmy bramki - powiedział trener Dawid Szwarga podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Pierwszą i trzecią straciliśmy w sytuacjach, do których dokładnie się przygotowywaliśmy, biorąc po uwagę sposób gry Jagiellonii. Mimo tego nie potrafiliśmy się temu przeciwstawić. Zbyt wolno reagowaliśmy w niektórych sytuacjach i ze zbyt dużą łatwością przygrywaliśmy pojedynki, które prowadziły potem do sytuacji dla rywala - analizował.

Jagiellonia rozbiła mistrza Polski, sięgnie po tytuł? Adrian Siemieniec skwitował sukces z Rakowem

To bolesna porażka

Szkoleniowiec wypunktował słabe punkty w grze podopiecznych. - Podobnie druga bramka - stały fragment gry to jest również sytuacja, w której można się lepiej zachować - zauważył trener Szwarga, cytowany przez PAP. - To dla nas bolesna porażka, ale to część życia sportowca. Trzeba teraz dobrze zareagować i zrobić wszystko, żeby się odpowiednio przygotować do meczów z Atalantą oraz Koroną i udanie zakończyć rok - przyznał szkoleniowiec mistrza Polski.

Tytuł coraz bardziej ucieka Legii. Tak Kosta Runjaić zareagował po wpadce wicemistrza Polski z ŁKS [WIDEO]

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Czy Jagiellonia Białystok będzie mistrzem Polski? Tak, bez dwóch zdań! Nie, bez przesady Trudno powiedzieć, ale ma duży potencjał