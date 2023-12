Raków przed życiową szansą w Lidze Europy. To na niego zwrócił uwagę były mistrz świata [ROZMOWA SE]

Armia Siemieńca nabrała rumieńca. Nene o wyczynach Jagiellonii, starciu z Puszczą. To będzie kluczowe

"Super Express: - Czego możemy spodziewać się po Atalancie w meczu z Rakowem?

Marco Tardelli: - Na pewno nie przyjechała do Sosnowca na wycieczkę. Co prawda zespół z Lombardii ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, niezależnie od rozstrzygnięcia z mistrzami Polski, ale trener Gasperini nie wybaczyłby przejścia obok meczu lub braku zaangażowania. Atalanta przyjechała do Polski po wygraną.

- W ostatniej kolejce zespół z Bergamo nieoczekiwanie ograł w derbach Lombardii Milan. Wcześniej zaś, od 26 października, był w stanie wygrać tylko domowe starcie ze Sturmem Graz, notując w międzyczasie trzy remisy i tyle samo porażek. Która twarz Atalanty zatem jest tą prawdziwą?

- Faktycznie, był okres ze słabszymi wynikami, z drugiej strony zespół z Bergamo przegrywał z Napoli i Interem, który w mojej ocenie jest w tym sezonie głównym faworytem do zdobycia tytułu mistrza Italii. Moim zdaniem wygrana z Milanem, wyrwana w ostatnich akcjach, na pewno doda animuszu i jeszcze podniesie morale w szeregach Atalanty. Obecnie zespół Gasperiniego traci niewiele do czwartej Romy i tak naprawdę wiele może jeszcze się wydarzyć.

- W pierwszym meczu w Bergamo trener z Bergamo posłał w bój wielu zawodników, którzy na codzień rywalizują w Serie A, jak Lookman, Muriel, czy w drugiej połowie Edersona i Miranczuka. Czy w Sosnowcu spodziewa się pan roszad w zespole z Bergamo?

- Atalanta ma już pewne pierwsze miejscu w grupie i trener z pewnością zechce dokonać przeglądu kadry, co jednak nie oznacza, że odpuści to spotkanie. Wielu rezerwowym Atalanty bardzo mocno zależy na wywalczeniu miejsca w składzie, czy w kadrze meczowej i takie spotkanie jak to przeciwko Rakowowi może być doskonałą okazją ku temu.

- Czy brak Kolasinaca, Scamakki, lub Palomino będzie dużym problemem dla zespołu gości?

- W przypadku Palomino mówimy o absencji na przestrzeni całej rundy. Scamacca i tak dostałby wolne, podobnie jak Kolasinac. Jak już wspomniałem, Gasperini zechce dokonać przeglądu kadry ale ostatecznie i tak zagrają ci, którzy na tę szansę zasłużą.

- Wielu podkreśla, że mecz będzie dla Rakowa spotkaniem rundy. Wygrana lub remis mogą im zapewnić udział w Lidze Konferencji. Co pan na to?

- Szykuje się zatem ciekawe starcie, ale nie ma opcji, aby Atalanta rozegrała to spotkanie „na pół gwizdka”. Trener Gasperini nie pozwoliłby na to. Czeka nas ciekawe starcie.

- Mecz toczy się w grudniu. Niedawno zawodnicy Sportingu narzekali na stan murawy w Sosnowcu. Warunki pogodowe w Polsce nie są idealne. Czy to może mieć wpływ na jakość gry?

- Proszę pamiętać, że boisko jest takie samo dla obu zespołów. Czy Raków, czy Atalanta bedą mierzyły się z podobnym problemem, ale nie uważam, aby jakość murawy miała decydujący wpływ na końcowy wynik.

- Z czego zapamiętał pan Raków po pierwszym meczu?

- Ze świetnego występu bramkarza, bo dzięki niemu długo utrzymywał bezbramkowy remis w Bergamo. Oczywiście, później Atalanta strzeliła dwa gole, ale kolejne spotkania były już niezłe. Cztery punkty, walka do końca o pozostanie w rozgrywkach Ligi Konferencji. Z pewnością będzie to ciekawe widowisko.

- Co pana zdaniem Atalanta może osiągnąć w tej edycji Ligi Europy?

- Zespół ma już pewny awans do 1/8 finału. Na pewno nie jest w gronie ścisłych faworytów, ale przypadek Romy z ubiegłego sezonu pokazuje, że i ekipa z Lombardii, wykorzystując potknięcia większych, może niespodziewanie znaleźć się wysoko w tych rozgrywkach. Oczywiście, wiele będzie zależało od losowań, dyspozycji w danej części sezonu, ale Atalanta może zajść wysoko.

