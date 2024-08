Rezerwowi odmienili Górnika. Zahović znów z golem, a zabrzanie z kompletem punktów

Pijanych sędziów może sięgnąć potężna kara! PZPN wydał oficjalny komunikat, to może być koniec ich karier

Cały dorobek pierwszej połowy to dwa celne strzały Radomiaka. Los sprawił, że kibice w Radomiu mogli zobaczyć debiut w ich drużynie Capity. Napastnik z egzotycznej Angoli już w 7. minucie zastąpił kontuzjowanego Vagnera Diasa. Właśnie po strzale Capity w 30. min było najgroźniej pod bramką Górnika, ale Michał Szromnik efektownie obronił. Trener Jan Urban od razu w przerwie dokonał dwóch zmian, wprowadzając na boisko Norberta Wojtuszka i Lukę Zahovicia, zdejmując z boisko m.in. mało widocznego Lukasa Podolskiego, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

Ale najpierw, bo w 61. min radomianie objęli prowadzenie. Przy wyprowadzaniu piłki kolosalny błąd popełnił zabrzanin Nascimento, przejął ją Leonardo Rocha i pewnie strzelił do siatki, już czwarty raz w tym sezonie. W 73 min. Luka Zahovic, który zastąpił Podolskiego wyrównał. Piłkę z lewej strony idealnie wrzucił jego rodak, Erik Janza, a Zahoviciowi wystarczyło dobrze przystawiać głowę, żeby piłka zatrzepotała w siatce. Drugi z rezerwowych Norbert Wojtuszek nie chciał być gorszy i w 81. min huknął lewą nogą nie do obrony, przesądzając o wygranej Górnika. Jedyna strata zabrzan to kontuzja Zahovicia, który nieszczęśliwie upadł na bark, i na kilka minut przed końcem musiał opuścić boisko.

Radomiak Radom - Górnik Zabrze 1:2 (0:0).

Bramki: 1:0 Leandro (58), 1:1 Luka Zahovic (73-głową), 1:2 Norbert Wojtuszek (81).

Żółta kartka – Górnik Zabrze: Kamil Lukoszek, Luka Zahovic.

Sędzia: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn). Widzów: 8 564.

Radomiak Radom: Maciej Kikolski - Zie Ouattara, Raphael Rossi, Mateusz Cichocki, Damian Jakubik (79. Rahil M?mm?dov) – Luizao (79. Christos Donis), Roberto Alves (70. Bruno Jordao) - Joao Peglow, Leandro (70. Rafał Wolski), Vagner Dias (7. Osvaldo Pedro Capita) - Leonardo Rocha.

Górnik Zabrze: Michał Szromnik - Manu Sanchez (63. Dominik Szala), Rafał Janicki, Josema, Erik Janza - Damian Rasak, Filipe Nascimento - Lukas Ambros, Lukas Podolski (46. Luka Zahovic, 85. Taofeek Ismaheel), Kamil Lukoszek (46. Norbert Wojtuszek) - Aleksander Buksa. (PAP)