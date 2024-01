Ryoya Morishita już poznaje język polski. Od tego Japończyk rozpoczął naukę, jak mu poszło?

Dawid Szulczek nie ukrywał zaskoczenia tym, co zobaczył. Trener Warty o transferach, czeka na tego piłkarza

Został wypożyczony do końca roku

Przez ostatnie trzy lata Ryoya Morishita występował w zespole Nagoya Grampus. Jednak chciał spróbować sił za granicą. Legia wypożyczyła go do końca 2024 roku. Do Warszawy przyjechał z agentem już w sobotni poranek. Przeszedł badania medyczne i dopiero po nich stał się zawodnikiem wicemistrza Polski.

Mówi o sobie, że jest wojownikiem

Zapowiedział, że przygotuje dla kolegów niespodziankę. Nie chciał jednak zdradzić, co zamierza zrobić. Nazywa się japońskim wojownikiem. Zdaje sobie sprawę z wymagań, jakie stawiane są w stołecznym zespole. Morishita chce z ekipą z Łazienkowskiej sięgnąć po mistrzostwo Polski. Czy na koniec sezonu będzie miał powody do zadowolenia?

Czytał Sen o Warszawie po polsku i japońsku

W każdym razie od 10 stycznia rozpoczął już treningi z zespołem. Poznaje kolegów i zaczyna uczyć się języka polskiego. W mediach społecznościowych warszawski klub opublikował nagranie jak Japończyk czyta po polsku "Sen o Warszawie". Uśmiech nie schodzi z jego twarzy. Jak poradził sobie z naszym językiem? Później także czytał słowa piosenki Czesława Miłosza w języku japońskim.

