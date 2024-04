Sensacja w Częstochowie! Sebastian Musiolik pogrążył byłych kolegów [WIDEO]

Fran Tudor z mocnym przesłaniem do siebie i kolegów z Rakowa. Tego nie może zabraknąć mistrzom Polski na finiszu ligi

W bramce Rakowa wystąpił Dusan Kuciak, którego transfer medyczny z Lechii Gdańsk został sfinalizowany kilka godzin wcześniej. Słowak mógł zostać antybohaterem w swoim debiucie. W 29 min. tuż przed polem karnym próbował powstrzymać szarżującego Ennaliego i sędzia Tomasz Musiał pokazał czerwoną kartkę Słowakowi. Sytuacja była bardzo kontrowersyjna i do akcji wkroczył VAR, a arbiter po obejrzeniu na monitorze powtórki cofnął swoją decyzję i Kuciak pozostał w grze.

Jego koledzy w I połowie grali słabo, a jedyny ich dorobek to strzał głową w słupek Greka Svarnasa. Po przerwie jednak Raków, a konkretnie Giannis Papanikolau obejrzał czerwoną kartkę. Grek w stykowej sytuacji trafił nogą w twarz Szymona Czyża i dostał drugą żółtą, i w konsekwencji czerwoną kartkę. Mimo osłabienia to gospodarze byli bliscy zdobycia gola. Jednak przynajmniej w dwóch sytuacjach po strzałach Ante Crnaca kapitalnie bronił Daniel Bielica. W doliczonym czasie gry, po dokładnym dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka trafiła na głowę Sebastiana Musiolika. Ten skoczył wyżej od obrońców Rakowa, Kuciak spóźnił się z interwencją i stało się nieszczęście dla Rakowa. Musiolik kilka miesięcy temu opuścił Częstochowę i trafił do Zabrza, a dzisiaj trafił swoich byłych kolegów w bardzo ważnym meczu. Po nim Górnik, będący rewelacją wiosny, przesunął się na czwarte miejsce przed sobotnimi i niedzielnymi meczami.

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 0:1 (0:0)

Bramki: 0:1 Sebastian Musiolik (90+2-głową).

Żółta kartka - Raków Częstochowa: Matej Rodin, Giannis Papanikolaou. Czerwona kartka za drugą żółtą - Raków Częstochowa: Giannis Papanikolaou (58).

Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów 5 198.

Raków Częstochowa: Dusan Kuciak - Bogdan Racovitan, Matej Rodin (46. Erick Otieno), Stratos Svarnas - Fran Tudor, Giannis Papanikolaou, Ben Lederman (62. Gustav Berggren), Jean Carlos Silva - John Yeboah (62. Peter Barath), Ante Crnac (90+3. Marcin Cebula), Władysław Koczerhin (75. Bartosz Nowak).

Górnik Zabrze: Daniel Bielica - Boris Sekulic, Kryspin Szcześniak, Rafał Janicki, Erik Janza - Kamil Lukoszek (75. Sebastian Musiolik), Dani Pacheco, Szymon Czyż (61. Piotr Krawczyk), Damian Rasak, Lawrence Ennali (88. Soichiro Kozuki) - Adrian Kapralik (88. Paweł Olkowski).