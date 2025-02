Skandaliczna decyzja w sprawie Lechii Gdańsk. Eksperci nie mają wątpliwości „kompromitacja”

Kompromitacja w polskiej lidze. Ekstraklasa spłaciła dług Lechii

Lechia Gdańsk nie od dziś ma problemy finansowe. Klub ten zmagał się z nimi w przeszłości i jak widać, wciąż się z nimi nie uporał. Sprawa stała się na tyle poważna, że Lechii odebrano licencję na grę w Ekstraklasie i groził jej walkower w nadchodzącym meczu z Zagłębiem Lubin. Aby Ekstraklasa dopuściła klub z Gdańska do gry, potrzebne musiał on uregulować zaległości w stosunku do Ruchu Chorzów za transfer Tomasza Wójtowicza. W piątek, 14 lutego, Piotr Potępa z portalu igol.pl poinformował, że zaległe pieniądze zostały wpłacone. – Lechia Gdańsk w końcu zapłaciła Ruchowi Chorzów to na co się umówiono. Licencja została przywrócona. Mecz z Zagłębiem odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Czekamy jeszcze na informacje odnośnie konsekwencji niedotrzymania terminu płatności – napisał publicysta na X. Później dodał jednak, że de facto to nie Lechia spłaciła dług.

Jak przekazał Potępa, to sama Ekstraklasa wpłaciła pieniądze Ruchowi Chorzów! – Uzupełnienie i małe sprostowanie do poprzedniej informacji odnośnie Lechii Gdańsk. Ruch pieniądze otrzyma od Ekstraklasy, a nie od Paolo Urfera. Nowa informacja jest taka, że Lechia nie zostanie ukarana ujemnymi punktami – napisał. Informacje te uzupełnił też portal Meczyki.pl. – Jak udało nam się ustalić, w piątek rano wysłano przelew zaległych pieniędzy do Ruchu. Zaległa transza wkrótce powinna trafić na konto pierwszoligowca. Według naszych informacji przelew wykonała Ekstraklasa S.A. w formie pożyczki obwarowanej cesją z gwarantowanej transzy wypłat od CANAL+ w przypadku jej niespłacenia przez Lechię – napisano.

Sytuacja to oburzyła wielu ekspertów – Ekstraklasa S.A. sprząta po Lechii Gdańsk. Ligowa spółka wykonała dziś rano przelew na konto Ruchu Chorzów – napisał Tomasz Włodarczyk. – Kompromitacja – skomentował Marcin Borzęcki z Viaplay. – To tak, jakby nauczyciel napisał za ucznia sprawdzian po to, by temu udało się zaliczyć rok i przejść do następnej klasy – dodaje Tomasz Urban z Eleven Sports. Jak tłumaczy Szymon Janczyk z Weszlo.com problem polega jednak na tym, że ukaranie Lechii w tej chwili oznaczałoby straty dla innych klubów i samej Ekstraklasy! Liga m.in. musiałaby bowiem zapłacić karę stacji Canal Plus za nierozegrane mecze. Brak rozegranego spotkania to także niewypełnienie zobowiązań sponsorskich i mniejsze wpływy dla całej ligi.

