Śląsk sięgnie po mistrzostwo Polski? Prezes Patryk Załęczny o ambicjach lidera ekstraklasy, jasna deklaracja

Śląsk zanotował jesienią 16 meczów bez porażki. Drużynę odmienił trener Jacek Magiera, który najpierw uratował ekstraklasę dla Wrocławia, a w tej edycji wprowadził drużynę na szczyt w lidze. - Nastąpiła zmiana mentalnego podejścia trenera do piłkarzy - tłumaczył prezes Patryk Załęczny, cytowany przez PAP. - Zrodziło się wyczuwalne zaufanie między zawodnikami, a szkoleniowcem. Do tego realne wzmocnienie drużyny, w postaci Aleksa Petkowa i Petra Pokornego. Fenomenalne dotarcie trenera Magiery do głowy Erika Exposito, który jest w tej chwili najlepszym piłkarzem ekstraklasy - wyjawił.

Sternik klubu zdaje sobie sprawę z siły drużyny. Wyznał, co jest mocną stroną ekipy prowadzonej przez trenera Jacka Magierę. - Zespół jest zbudowany na mocnym fundamencie, jakim jest obrona. Trener doskonale dostosowuje taktykę i styl gry do potencjału, jaki mamy - stwierdził prezes na łamach PAP.

W swojej historii Śląsk tylko dwa razy sięgał po mistrzostwo Polski. Czy będzie trzeci triumf? - Mogę zadeklarować, że chcemy zagrać w przyszłym sezonie w europejskich pucharach - odparł prezes Załęczny, cytowany przez PAP. - Czy będzie to dzięki zdobyciu mistrzostwa? Piłkarze w to wierzą, a my nie pompujemy balonika, bo pamiętamy z jakiego pułapu stratowaliśmy. Już powrót do Europy będzie ogromnym sukcesem, że jest dużo analogii do sezonu 2011/12, to oby i koniec był taki sam - zadeklarował szef lidera ekstraklasy.

