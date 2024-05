Śląsk Wrocław dogonił Jagiellonię! Ostatnia kolejka wyłoni mistrza Polski. Szalona sobota w Ekstraklasie

Pogoń nie pokonała Mateusza Kochalskiego. Bramkarz Stali zaporą nie do przebycia [WIDEO]

Ekipa Tułacza znów to zrobiła! Gol po rogu na wagę utrzymania? Rozwiane pucharowe marzenia Górnika

Były prezes PZPN tak to widzi

Przed 33. kolejką to Jagiellonia Białystok była w lepszej sytuacji w walce o mistrzostwo. Lider Ekstraklasy miał dwa punkty przewagi, ale czekał go trudny wyjazd na mecz z Piastem Gliwice. Sytuacja zrobiła się jeszcze trudniejsza tuż przed pierwszym gwizdkiem - Śląsk Wrocław wygrał swój sobotni mecz i w wirtualnej tabeli wyprzedził Jagiellonię. Ta musiała odpowiedzieć w Gliwicach, ale Piast nie zamierzał jej ułatwiać zadania. Przez długą część meczu to gospodarze atakowali, jednak utrzymywał się wynik 0:0, który pozwalał „Dumie Podlasia” zachować pierwsze miejsce. Wszystko zmieniło się w 77. minucie, gdy Michael Ameyaw przepięknym golem wprawił w radość nie tylko Gliwice, ale przede wszystkim Wrocław.

Nagły zwrot w sprawie Marka Papszuna! Nie wróci do Rakowa Częstochowa? Kierunek zagraniczny!

𝐉𝐄𝐒𝐔𝐒 𝐈𝐌𝐀𝐙 doprowadza do remisu w 90. minucie meczu Gliwicach!⚽🔥🔥🔥📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/xzZuIxPTvo— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 18, 2024

Jagiellonia krok od mistrzostwa Polski! Jesus Imaz uratował ją w Gliwicach

Pomocnik Piasta popisał się fenomenalnym uderzeniem zewnętrzną częścią stopy zza pola karnego z pierwszej piłki. Strzelił być może gola sezonu, który wywrócił wirtualną tabelą Ekstraklasy. Przez kilkanaście minut to Śląsk był liderem przed ostatnią kolejką sezonu, ale Jagiellonia wyprowadziła arcyważny cios w 90. minucie. Chwilę wcześniej Kristoffer Hansen zmarnował znakomitą sytuację i kibice z Białegostoku mogli stracić nadzieję, jednak ponownie ich bohaterem okazał się Jesus Imaz. Hiszpan idealnie wykończył dośrodkowanie Dominika Marczuka i doprowadził do remisu 1:1. Ten gol i punkt może zaważyć o mistrzostwie!

Jagiellonia utrzymała prowadzenie w tabeli, choć Śląsk ma tyle samo punktów (60). Decyduje tu bilans bezpośrednich meczów na korzyść drużyny Adriana Siemieńca. Nie zmienia to faktu, że ostatnia kolejka przyniesie ogromna emocje. Jaga zagra o mistrzostwo przed własną publicznością z Wartą Poznań. Zwycięstwo gwarantuje jej historyczny tytuł, jednak Śląsk zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa i będzie liczył na wpadkę Jagiellonii.