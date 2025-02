To dlatego Vladan Kovacević trafił do Legii. Taki cel wyznacza sobie nowy nabytek warszawskiego klubu

- Jest dobrze! – tak krótko i treściwie trener zabrzan, Jan Urban, ocenia dyspozycję Zahovicia u progu rundy rewanżowej. To nie są oczywiste słowa; jeszcze w październiku, też krótko i też treściwie, krytycznie oceniał obu napastników w szeregach Górnika. „Na pewno liczyłem na więcej zarówno od Olka (Buksy – dop. aut.), jak i Luki” – mówił wtedy.

- Dziś widać, że Luka wkomponował się już odpowiednio w zespół i dobrze się w nim czuje – ocenia doświadczony szkoleniowiec. - Jestem z niego bardzo zadowolony, bo gra nie gra tylko do przodu, ale również pracuje w defensywie tak, jak to powinien robić napastnik – dodaje. - Jest niebezpieczny dla przeciwnika, a o to na jego pozycji chodzi.

Prowadzenie @GornikZabrzeSSA! Luka Zahović zachował się jak prawdziwy lis pola karnego! Spokojnie przyjął i przymierzył!

Ta pozycja w przypadku Zahovicia… zmienną jest. - W sytuacji, w której jesteśmy, gra na „dziewiątce”, ale tak naprawdę bliżej mu do „dziesiątki”. To zawodnik bardzo mobilny, który lubi być pod grą, chętnie zmienia pozycje – opisuje zalety swego podopiecznego Urban.

Dzięki wspomnianej mobilności, Luka potrafi... znajdować lukę w defensywie rywali. Świetnie udowadniał to w rodzimej lidze, gdzie w barwach ekipy z Mariboru dwa razy sięgał po koronę króla strzelców, zdobywając w obu „królewskich” sezonach po 18 goli. W Polsce, w barwach Pogoni, już tak skuteczny nie był, ale sezon 2021/22 zamknął dwucyfrową (11) liczbą goli, dokładając do tego pięć asyst!

Dziś ma na koncie sześć trafień (i dwie asysty). Dorobek może powiększyć w piątkowy wieczór na świetnie sobie znanym stadionie przy Karłowicza. Trudno zresztą nie odnieść wrażenia, że to dla niego sprawa ambicjonalna, ale i bardzo osobista: o zbliżającym się meczu z „portowcami” nie chciał w ogóle rozmawiać.

Jan Urban przypomniał zaś incydent z jesiennego spotkania Górnika z Pogonią. - Widać było, że gol sprawił mu dużo frajdy. Nie dociekałem konkretów, ale najwidoczniej były tam jakieś wzajemne pretensje, bo „uciszał” kogoś ze sztabu szczecińskiego – szkoleniowiec zabrzan pamięta palec, sugestywnie przyłożony do warg przez Słoweńca w charakterystycznym geście.

𝐋𝐔𝐊𝐀 𝐙𝐀𝐇𝐎𝐕𝐈𝐂! Pierwszy kontakt z piłką… I TO JAKI! Cudowny gol Słoweńca!

Czy ta sportowa złość pomoże Zahoviciowi zdobyć gola w trzecim kolejnym spotkaniu ligowym? Taką serię na polskich boiskach miał tylko raz, jesienią 2021.

Początek spotkania 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy między Pogonią a Górnikiem Zabrze w Szczecinie w piątek o godz. 20.30. Transmisja w Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4K Ultra HD.

