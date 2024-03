Świąteczne ciasteczka „Grosika”. Reprezentant Polski znakomitymi asystami poprowadził Pogoń do zwycięstwa

Erik Exposito się przełamał, tylko co z tego? Śląsk znów się potknął, bo Piast do końca szarpał „na Dzika”

Selekcjoner to widział

Dostało się Szymonowi Marciniakowi tuż przed świętami, bomba prosto między oczy. Powinien to przemyśleć przy świątecznym stole?

Świąteczne show „Grosika”. Reprezentant Polski znakomitymi asystami poprowadził Pogoń do zwycięstwa

Piłkarze Pogoni i Cracovii postanowili zafundować kibicom w przedświąteczną sobotę efektowne widowisko od samego początku. Nie minęło 2,5 minuty, a padły już dwie bramki. W 47 sek. Kamil Grosicki dośrodkował p o ziemi, a strzałem z 10 metrów akcję wykończył Fredrik Ulvestad. Po kilkudziesięciu sekundach i dośrodkowaniu z rogu wyrównał strzałem głową Benjamin Kallman. Jednak „Grosik” postanowił kontynuować świąteczne show. Dośrodkował ulubionym od dłuższego czasu „zewniakiem”.

Adam Nawałka po awansie reprezentacji na Euro. Wskazuje właściwe decyzje Probierza, jedną określa jako doskonałą [ROZMOWA SE]

Stojący 5 metrów od bramki obrońca Eneo Bitri próbował uprzedzić Greka Koulourisa, ale dotknął piłki tak niefortunnie, że ta wpadła do siatki. Grosik prezentował się w tym meczu znakomicie, być może chciał spożytkować siły, które nagromadziły się w nim na zgrupowaniu kadry. Po przerwie mecz był ciekawym i otwartym widowiskiem. Cracovia nie może być pewna ligowego bytu, bo nad strefą spadkową ma tylko 4 pkt przewagi. Trener Jacek Zieliński zmieniał kolejnych piłkarzy, ale to zmiana trenera Pogoni okazała się strzałem w dziesiątkę. W 83. min Grosickiego zastąpił Vahan Biczachczjan, a pięć minut później efektownym strzałem z ok. 15 metrów ustalił wynik meczu.

Tomasz Kłos ocenił heroiczny bój z Walią. Mówi o mękach i dyscyplinie na boisku [ROZMOWA SE]