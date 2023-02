Szymon Marciniak bez litości przejechał się po piłkarzu Ekstraklasy. Mocne słowa, "Zaczniecie grać w piłkę?"

John van den Brom przed meczem z Bodo/Glimt. Trener Lecha mówi o presji, to zachwyciło go w Norwegii

Szymon Marciniak ma za sobą niezwykle udany czas w swojej karierze. Polak prowadził finał piłkarskich mistrzostw świata i znalazł się na ustach całego piłkarskiego świata, jednak wszystko co dobre się kończy i musiał wrócić do rozgrywek polskiej Ekstraklasy. Arbiter w trakcie przerwy spotkania między Jagiellonią Białystok a Pogonią Szczecin zagadnął Bartosza Bidę i w mocnych słowach zapytał go, czy jego klub zamierza coś grać w trakcie meczu.

Szymon Marciniak ostro do zawodnika Ekstraklasy. Internet zwrócił na to uwagę

Spotkanie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin zakończyło się zwycięstwem drużyny z Podlasia, jednak pierwsza połowa meczu była dość niemrawa i nic nie wskazywało na to, że drużyna "Jagi" wyjdzie ze starcia zwycięsko. Marciniak podszedł do Bartosza Bidy i między piłkarzem a arbitrem nawiązał się dość zabawny dialog, który obiegł internet.

- Zaczniecie teraz w drugiej połowie grać w piłkę? - zapytał Marciniak Bidy.

- Pan to się chyba przyzwyczaił do tego wysokiego poziomu - odpowiedział piłkarz Jagiellonii

- Nie, ale jakieś minimum, proszę was... - skwitował sędzia.

