Tak Lech rozjechał Jagiellonię! Co za pokaz siły Kolejorza, mistrz bezradny

Co za zwrot, gdzie zagra Blaż Kramer?! Transferowe zamieszanie z gwiazdą Legii Warszawa

Trener Niels Frederiksen pracuje w Lechu od początku sezonu i szybko odmienił jego oblicze. Widać efekty jego pracy, bo Kolejorz gra na wysokiej intensywności. Od początku starcia z Jagiellonią, to gopodarze byli stroną dominującą. Narzucili swój styl gry i dążyli do zdobycia bramek. Tyle że to białostocki zespół jako pierwszy strzelił gola. Jednak trafienie Jesusa Imaza nie zostało uznane, bo Hiszpan był na pozycji spalonej. Jagiellonia liczyła na dobry wynik w Wielkopolsce. Szczególnie, że w poprzedniej kolejce przerwała serię sześciu porażek z rzędu.

Jaga grała w osłabieniu

Jednak wspominana sytuacja w żaden sposób nie wybiła Lecha z rytmu. Poznański zespół podkręcał tempo. Pierwszego gola strzelił Afonso Sousa, który zdecydował się na strzał z dwudziestu metrów. Trzeba przyznać, że Portugalczykowi wyszło efektowne uderzenie. Pod koniec pierwszej połowy błąd popełnił obrońca Adrian Dieguez. Gdy starał się go naprawić, to w walce o piłkę, sfaulował Mikaela Ishaka. Najpierw sędzia uznał, że przewinił Szwed, ale za moment skorzystał z systemu VAR i zmienił decyzję. Dino Hotić pięknie wykonał rzut wolny i po raz drugi pokonał bramkarza Jagiellonii.

Niezawodni rezerwowi

W drugiej połowie gospodarze dobili rywala w ostatnich dziesięciu minutach. Trener Frederiksen wykazał się wyczuciem, bo trafiali rezerwowi. Filip Szymczak wykorzystał rzut karny, po chwili Ali Gholizadeh przeprowadził akcję po której obrońca Jagiellonii pokonał własnego bramkarza. Triumf nad mistrzem przypieczętował Filip Jagiełło.

Szósty mecz bez straty gola

- Jesteśmy usatysfakcjonownai kolejnym zwycięstwem - powiedział trener Frederiksen, cytowany przez klubowe media. - To czwarta wygrana z rzędu. Po ośmiu meczach mamy sześć czystch kont. W drugiej połowie nie spuścilismy z tonu. Cały czas naciskaliśmy na rywala. Kto może nam zarzucić, że VAR na pomogł. Jednak to nie był przypadek. Wynikało to z tego, jak zagraliśmy w ofensywie - tłumaczył Duńczyk.

