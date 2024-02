Tak Molde wypadło w próbie generalnej przed Legią. Ale błędy, co za gole, to szansa dla wicemistrza Polski? [WIDEO]

Taki styl prezentuje Molde, to jest kluczowe w grze tego zespołu. Na to Legia musi być wyczulona

Sprawiali wrażenie niepoukładanych

Molde ma za sobą dwa zgrupowania. najpierw byli na obozie w Hiszpanii, a następnie w Portugalii. Zagrali trzy mecze kontrole. Ostatnio przegrali 1:3 z Kopenhagą. Zobaczcie, jak do tego doszło. - Widziałem tylko „połówkę” tego spotkania i w mojej ocenie nie wyglądało to najlepiej - powiedział nam Kamil Ryłka, polski trener, który odpowiada za pracę z bramkarzami w norweskim FK Haugesund. - OK, grali z silnym zespołem, który w końcu rywalizuje w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Największe problemy mieli w linii obrony, tracili dziwne bramki. Sprawiali wrażenie niepoukładanych. To nie było Molde, które znam z ligi. Gdy ten zespół się rozpędzi, złapie serię zwycięskich meczów, to naprawdę jest groźny - analizował.

To nie powinno przeszkodzić Legii w Molde. Ale koniecznie musi zwrócić uwagę na ten detal w grze Norwegów

Molde na tym etapie nie jest w gazie

ocenie polskiego szkoleniowca Legia ma jednak więcej argumentów po swojej stronie, aby zameldować się w kolejne rundzie Ligi Konferencji. - Legia wydaje się silniejsza, że jakość jest po jej stronie - przyznał Ryłka. - Taki Josue to pan piłkarz. Wierzę w to, że Portugalczyk i Paweł Wszołek zadbają o dobry wynik w Norwegii. Typuję remis, z lekkim wskazaniem na polski klub. Nie zakładam, że Legia będzie musiała się mocno sprężyć, bo Molde na tym etapie nie jest w gazie. Dlatego stawiam, że wyeliminuje Norwegów. To dobry moment na to, żeby to zrobić - podkreślił trener bramkarzy Haugesund.

To tu Molde ma największe problemy. Legia wykorzysta słabości Norwegów?

Sonda Czy Legia wyeliminuje FK Molde w 1/16 finału Ligi Konferencji? Tak, ma ogromny potencjał Nie, bez przesady Trudno powiedzieć

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej