To jeden z najlepszych bramkarzy w ekstraklasie. Były kadrowicz nie ma wątpliwości

Jest mocny psychicznie

W rundzie jesiennej Henrich Ravas w dziewięciu meczach nie dał się pokonać. - To bardzo solidny zawodnik, który ma niezłe warunki fizyczne - powiedział Arkadiusz Onyszko w niedawnej rozmowie z naszym portalem. - Jest dobrze wyszkolony technicznie, świetnie radzi sobie w sytuacjach 1 na 1. Wydaje się, że Słowak jest mocny psychicznie. To ważna cecha na tej pozycji. Gdy grasz dziewięć meczów na zero, to towarzyszy ci duże napięcie, żeby tej bramki nie puścić. Szczególnie przy takiej passie, jaką miał jesienią - zaznaczył.

Nie popełnia błędów

Były reprezentant Polski ceni Słowaka z kilku powodów. - Ravas nie popełnia błędów, daje dużo pewności drużynie - wyliczał. - Cechuje go to, że broni pewnie, a nie w kratkę, że raz zagra super, a potem zawali. Jest u niego stabilizacja. To jest najważniejsze dla drużyny, która czuje, że ma za plecami gościa, który nie wywinie numeru. Może nie ma fajerwerków z jego strony, spektakularnych interwencji, ale tam, gdzie trzeba być, to jest i w ten sposób pomaga zespołowi. Dziewięć meczów na zero to jest naprawdę niezłe osiągnięcie - podkreślił Onyszko na naszym portalu.

