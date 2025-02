Bartosz Kapustka o anulowanej jedenastce i podejściu do hitu z Jagiellonią. Kapitan Legii o presjii, która ciążyła nad drużyną

Marciniak idzie na urlop, sędziowie pilnie muszą odbyć szkolenie VAR. Nie milkną echa kontrowersji po meczu Legia - Jaga

Po ćwierćfinałowym meczu Pucharu Polski Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok, najwięcej mówi się nie o tym, jak zaprezentowali się poszczególnie zawodnicy obu drużyn, ale o pracy sędziów. Szymon Marciniak, który był odpowiedzialny za obsługę VAR najpierw nie dopatrzył się na powtórkach ręki Ilji Szkurina po rzucie rożnym i zgraniu piłki przez Afimico Pululu, a później wpłynął na zmianę decyzji prowadzącego mecz Piotra Lasyka, który podyktował rzut karny po starciu Pawła Wszołka z Oskarem Pietuszewskim. Wszystko to sprawiło, że na arbitrów wylał się w mediach społecznościowych okropny hejt, a część internautów jasno określiła, że ich zdaniem sędziowie wypaczają wynik spotkania. Na reakcję po meczu długo nie trzeba było czekać. Obaj arbitrzy pracujący przy meczu Legia - Jaga odpoczną od pracy w najbliższej kolejce Ekstraklasy.

Kibice Legii podpalili sobie stadion! Ogień buchał po Żylecie. Prowokacyjna oprawa poszła za daleko

To nie koniec burzy po kontrowersjach w meczu Legii z Jagiellonią! Pilne spotkanie sędziów, decyzję podjęto natychmiast

Niedługo po zakończeniu spotkania Szymon Marciniak, który miał okazję wypowiedzieć się na łamach "TVP Sport" poinformował, że wydarzenia z meczu Legia - Jaga popchnęły go do tego, aby odpocząć nieco od pracy. To jednak nie koniec, bo sędziowie w przyspieszonym trybie musieli przejść szkolenie VAR.

O wszystkim poinformował Krzysztof Marciniak na platformie "X" ujawniając, że nagle arbitrzy otrzymali wiadomości z zaproszeniem na błyskawicznie zorganizowane spotkanie. - Sędziom wpadło dziś do skrzynek zaproszenie na nieplanowane wcześniej szkolenie VAR. Odbędzie się dziś wieczorem. Ciekawe skąd ten nagły tryb - dopytywał dziennikarz.

Sędziom wpadło dziś do skrzynek zaproszenie na nieplanowane wcześniej szkolenie VAR. Odbędzie się dziś wieczorem. Ciekawe skąd ten nagły tryb 🤔— Krzysztof Marciniak (@Marciniak_k) February 27, 2025

Ostatecznie Legia pokonała Jagiellonię przed własną publicznością 3:1 i zameldowała się w półfinale Pucharu Polski. Najlepszą czwórkę rozgrywek dopełniają Ruch Chorzów, Pogoń Szczecin oraz Puszcza Niepołomice. Półfinały odbędą się w dniach 2-4 kwietnia, a finał rozegrany zostanie 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie. Losowanie par półfinałowych odbędzie się w niedzielę 2 marca.