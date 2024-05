To nie ujdzie płazem kibicom Pogoni. Policja zajęła się autorami wulgaryzmu, może ich spotkać kara

Maciej Śliwowski o „rozwalonej” Legii, zadziornym Josue, spiętym Gualu. Były as mówi o lalce Voodoo, tego trenera potrzeba w stolicy [ROZMOWA SE]

Podczas meczu z ligowego z Puszczą w miniony poniedziałek pojawił się transparent z napisem:Wstyd K****! Po kilkunastu minutach został zdjęty i zastąpiony innym, już bez wulgaryzmów. Fani Portowców wyrazili swoją dezaprobatę rzucając również pampersy na boisko, co miało oznaczać, że piłkarze podczas finału w Warszawie nie udźwignęli presji meczu. Okazuje się, że autorom napisu z wulgarnym słowem grozi kara i zajęła się nimi policja. Zostali już nawet zidentyfikowani.

– Szczecińscy policjanci w związku z wywieszeniem obraźliwego banneru z wulgarnymi napisem bezpośrednio, jeszcze w czasie trwania imprezy sportowej, zabezpieczyli monitoring rejestrujący to zdarzenie, ustalili sprawców. Są to młodzi mężczyźni w wieku 20, 23 i 30 lat, poniosą odpowiedzialność za ten czy – poinformował portal Szczeciner.pl, powołując się na oficera prasowego KMP w Szczecinie, Annę Gembalę. Młodzi ludzie mogą odpowiadać za swój czyn, zgodnie zgodnie z art. 141 KW. - Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany – stanowi wymieniony artykuł Kodeksu Wykroczeń.

