Tomasz Kłos o wyczynach Lecha Poznań w Europie. "Nikt nie przypuszczał, że..."

Dostali milion euro za awans do ćwierćfinału

Postawa mistrza Polski w Europie nie przeszła bez echa. Trudno się dziwić, bo wywalczenie przepustki do 1/4 finału Ligi Konferencji jest dużym sukcesem. Mistrz Polski za przejście wicemistrza Szwecji zarobił milion euro, bo tyle właśnie płaci UEFA. Jak zamelduje się w półfinale, to na konto klubu wpłynie kolejne dwa miliony euro. Jest zatem o co walczyć. Poza tym tylko w tej edycji poznański zespół w europejskich pucharach zarobił ponad siedem milionów euro.

Z Fiorentiną będzie ciężko, ale...

Jak poradzi sobie Lech w starciu z Fiorentiną? Faworytem w walce o półfinał jest przedstawiciel włoskiej Serie A. - Będzie bardzo ciężko, ale jak pokazuję zawodnicy z Poznania pewne rzeczy, które były niemożliwe spełniają się - stwierdził Tomasz Kłos w naszym programie. - Nikt chyba nie przypuszczał przed rywalizacją z Djurgardens, że tak to się potoczy, że w dwumeczu będzie 5:0 dla Lecha. Wypada tylko się cieszyć z tego powodu. Ostatnia ligowa wygrana z Widzewem w Łodzi świadczy tylko o tym, że forma wiosenna jest na dobrym poziomie, że cały czas zwyżkuje. Zainteresowanie meczem z Fiorentiną wzrosło i sięga zenitu. Trener będzie miał dużo do myślenia, aby rozpracować rywala. Uważam, że jeśli piłkarze Lecha zagrają na takim poziomie jak we wcześniejszych meczach, to nie stoją na przegranej pozycji - zaznaczył były reprezentant Polski.

