Tragiczna informacja obiegła Polskę, Nie żyje ulubieniec kibiców, miał tylko 29 lat

Nie żyje bramkarz Ruchu Zdzieszowice, Patryk Sochacki. Piłkarz, który od dekady pozostawał bramkarzem klubu z Opolszczyzny przegrał walkę z nowotworem w wieku zaledwie 29 lat. Klub przekazał wyjątkowo smutne informacje, które zasmuciły wszystkich kibiców drużyny.

Nie żyje Patryk Sochacki. Miał zaledwie 29 lat

Sochacki bramkarzem klubu został w wieku 19 lat i przez lata występował w nim na różnych szczeblach rozgrywkowych. Był prawdziwym ulubieńcem kibiców klubu, którzy z wielkim smutkiem przyjęli informację o śmierci swojego wieloletniego zawodnika. Klub Ruchu opublikował na swoich mediach społecznościowych pożegnanie zawodnika, zaznaczając, jak ważną postacią dla klubu był golkiper.

- Do zdzieszowickiej społeczności kibicowskiej dotarła bardzo smutna informacja. Wieloletnia ostoja bramki Ruchu, Patryk Sochacki, zmarł w wyniku choroby z jaką się zmagał. Popularny „Socha” był ulubieńcem publiczności. Zawsze skromny z niegasnącym uśmiechem na buzi i nawet jak popełnił gafę, kibice szybko puszczali mu to płazem. Dziękujemy ci Patryk za te wszystkie lata wspaniałej gry w naszych barwach i za to jakim byłeś człowiekiem ... - napisał Ruch Zdzieszowice za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.