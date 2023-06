Transferowa ofensywa Legii! Jest oficjalne potwierdzenie, nowy nabytek w wicemistrzu Polski

Z drugiej ligi hiszpańskiej do ekstraklasy

Nowym piłkarzem Legii został Juergen Elitim. Kolumbijczyk jest środkowym pomocnikiem. Związał się ze stołecznym klubem umową na trzy lata. Prawa do niego miał angielski Watford, z którego był wypożyczany do hiszpańskich klubów. Ma za sobą występy m.in. w Deportivo La Coruna czy Racingu Santander. W poprzednim sezonie w drugiej lidze wystąpił w 29 meczach, strzelił dwa gole. W wicemistrzu Polski zagra z numerem 22. Na zgrupowaniu w Austrii pojawi się 28 czerwca.

Kolumbijczyk pełen zapału przystępuje do występów w Legii. - Jestem gotowy na nowe wyzwanie - powiedział Juergen Elitim, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej. - Legia to największy klub w Polsce. Nie mogę doczekać się walki o trofea i gry w europejskich pucharach. W zespole są piłkarze mówiący po hiszpańsku, co będzie dla mnie pomocne w pierwszych dniach. Miałem już okazję poznać chłopaków z Hiszpanii, którzy świetnie mnie przywitali. Na pewno będzie to pomocne w aklimatyzacji - podkreślił nowy nabytek warszawskiej drużyny, cytowany przez klubowe media.

i Autor: Mateusz Kostrzewa/Legia.com, materiały prasowe Jacek Zieliński, Juergen Elitim