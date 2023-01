Transferowe przymiarki w ekstraklasie. Legia pożegnała piłkarza, sięgnie po gwiazdę rywala?

Żona Jakuba Rzeźniczaka poszła na całość! Jej sylwestrowa kreacja odsłoniła bardzo dużo, co za widok

Duńczyk na celowniku?

Piłkarz krakowskiej drużyny cieszy się podobno dużym zainteresowaniem. Według medialnych doniesień możliwość sprowadzenia Duńczyka sondują także inne kluby. W tym gronie są m.in. Lech Poznań czy Broendby. Rasmussen występuje w Polsce od 1,5 roku i należy do liderów Cracovii. W ekstraklasie rozegrał do tej pory 40 meczów, w których strzelił trzy gole. Zawodnik ma ważny kontrakt z Pasami, który obowiązuje do czerwca 2024 r.

Skibicki na wypożyczeniu

Z Legią rozstało się ostatnio dwóch młodych pomocników. Obaj trafili do śląskich pierwszoligowców. Kacper Skwierczyński zasilił Ruch Chorzów, a Kacper Skibicki odchodzi do GKS Tychy. Został wypożyczony do końca sezonu. - Teraz zawodnik będzie zbierał doświadczenie i rozwijał się na poziomie Fortuna I-ligi. Śląski klub będzie miał opcję pierwokupu po zakończeniu okresu wypożyczenia - czytamy w komunikacie na oficjalnym portalu Legii.

