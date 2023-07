Trener Kosta Runjaić o nowych piłkarzach Legii Warszawa. "Możemy się wiele spodziewać"

Elitim od razu złapał kontakt z zespołem

Zwycięska seria cieszy szkoleniowca wicemistrza Polski. Legia rozbiła Botosani 5:0, nastepnie pokonała 2:0 Karabach Agdam, a na koniec zgrupowania okazała się lepsza od RB Salzburg wygrywając też 2:0. W letnim oknie do warszawskiej drużyny dołączyło czterech graczy. Patryk Kun z Rakowa, Hiszpan Marc Gual z Jagiellonii, Serb Radovan Pankov z Crvenej Zvezdy Belgrad i Kolumbijczyk Juergen Elitim. Jak ocenia ten kwartet ekipy z Łazienkowskiej? - Nowi zawodnicy dobrze się wprowadzają i możemy się wiele po nich spodziewać - powiedział trener Kosta Runjaić po sparingu z Salzburgiem, cytowany przez klubowe media. - Jestem z nich bardzo zadowolony od początku przygotowań. Choć Juergen Elitim dołączył do nas trochę później, to myślę, że od razu złapał kontakt ze środkowymi pomocnikami i naszym sposobem gry. Szukaliśmy takiego piłkarza, który biega między atakiem a obroną. Kolumbijczyk jest młody. Uważam, że się rozwinie - zaznaczył.

Każdemu powinni dać czas

Wspomniany Elitim po kilku dniach po przyjeździe zagrał w sparingu z Karabachem Agdam. Pojawił się w drugiej połowie i przypieczętował wygraną z mistrzem Azerbejdżanu. W spotkaniu z rumuńskim Botosani błysnął duet napastników: Blaż Kramer, który popisał się hat trickiem oraz Marc Gual - strzelec fwóch goli. Z kolei Patryk Kun pokazał się z dobrej strony w starciu z RB Salzburg, gdy miał udział przy dwóch bramkach. - Marc Gual to dobry gracz - stwierdził trener Runjaić. - Wiemy, dlaczego zakontraktowaliśmy Patryka Kuna. Zagrał fantastycznie z Salzburgiem, miał asystę. Radovan Pankov musi się trochę dostosować do naszego stylu. Jednak to zawodowiec, który poważnie podchodzi do obowiązków. Wszystko zmierza w dobrym kierunku. Ale każdemu z nowych piłkarzy powinniśmy dać czas - zastrzegł szkoleniowiec Legii w rozmowie z mediami podczas obozu w Austrii.

Juergen Elitim

