Trener Warty jego czegoś takiego w ekstraklasowej karierze nie przeżył. Aż go rozbolała głowa

- Będąc trenerem Warty Poznań nigdy jeszcze nie wygrałem meczu otwarcia: czy to sezonu, czy drugiej rundy. Liczę, że może się to stanie w meczu z Rakowem – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową trener Dawid Szulczek. Solidnie przepracowany czas przygotowań plus szeroka kadra z niemal kompletem zdrowych zawodników wprawia go bowiem w dobry nastrój.

Jak przyznał, czegoś takiego jeszcze w swej ekstraklasowej przygodzie nie przeżył. - Był to najlepszy okres przygotowawczy, odkąd pracuję w Warcie – mówił. - Mieliśmy najszersza kadrę i najwięcej jakości na treningu. W Turcji mogliśmy wystawić dwie jedenastki, w każdej było po ośmiu 8-9 zawodników, którzy spokojnie mogliby wyjść w podstawowym składzie na najbliższy mecz – opowiadał Szulczek.

Kłopoty bogactwa oczywiście go cieszą, choć i przyprawiają o dylematy. - Będę mieć ból głowy, bo ktoś naprawdę dobry znajdzie się poza 20-osobową kadrą meczową, o podstawowym składzie nie wspominając – tłumaczył opiekun warciarzy.

Jego podopieczni w dwóch ubiegłorocznych meczach z Rakowem dzielili się punktami, jesienią z Częstochowy wywieźli remis 2:2. Mimo sporej różnicy miejsc i „oczek”, dzielących oba zespoły, poznaniacy są umiarkowanymi optymistami. - Grając u siebie możemy być bardziej odważną drużyną. Chcemy spróbować coś rywalowi narzucić – zapowiedział Szulczek.

Szacunku w podejściu do przeciwnika Warcie jednak nie zabraknie. Tym bardziej, że Raków – zdaniem trenera - zrobił bardzo dobre wrażenie w ostatnim sparingu z ukraińskim Dnipro, wygranym 4:1. - Raków zrobił w nim dużo dobrych i groźnych rzeczy. Myślę, że ten sparing dał na wiele podpowiedzi, czego możemy spodziewać się w niedzielę – stwierdził szkoleniowiec gospodarzy.

Mecz Warty z Rakowem rozpocznie się w niedzielę o godz. 12.30 w Grodzisku Wielkopolskim. Transmisja w Canal+ Sport.