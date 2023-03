Trener Warty o uznaniem o klasie Waldemara Fornalika. Tak Dawid Szulczek postrzega Zagłębie

Fornalik to wybitny trener w ekstraklasie

Trener Warty Dawid Szulczek uważa, że w tym sezonie zdobycie 40 punktów wystarczy do zapewnienie sobie utrzymania w lidze. Poznański klub zgromadził już 37 punktów. Szkoleniowiec nie ukrywa, że jego podopiecznych czeka trudna przeprawa. Najbliższy rywal bardzo dobrze spisuje się w rundzie wiosennej. Zagłębie w ośmiu meczach zdobyło 13 punktów, podczas gdy jesienią w 17 spotkaniach zanotowało tylko cztery "oczka" więcej. - Widać, że trener Waldemar Fornalik odmienił zespół, wystarczy spojrzeć na tabelę ekstraklasy z tego roku - powiedział trener Dawid Szulczek, cytowany przez PAP. - To jest wybitny trener naszej ekstraklasy, który ma bardzo doświadczony sztab. Nawet nie mogę oceniać trenera Fornalika, a sukcesy świadczą o jego klasie. To, co dzieje się od początku roku w Zagłębiu tylko to potwierdza - podkreślił opiekun rewelacji ligi.

Łakomy jeszcze bardziej podkręcił tempo

Zagłębie w przerwie zimowej pozyskali kilku ważnych graczy, poprawili grę w obronie, co też w znaczący sposób przełożyło się na wyniki. - Zagłębie wzmocniło newralgiczne pozycje, jest nowy bramkarz, wykrystalizowała się linia obrony - analizował szkoleniowiec Warty. - Łukasz Łakomy był wyróżniającym się zawodnikiem już ubiegłym sezonie, teraz jeszcze bardziej podkręcił tempo i pewnie szybko opuści ekstraklasę. Gdy Jakub Świerczok dojdzie do pełnej dyspozycji, jest w stanie powalczyć o koronę króla strzelców. Nie patrzyłbym na Zagłębie przez pryzmat zajmowanego obecnie miejsca, ale przez to, jak grają tylko w tej rundzie - stwierdził trener Szulczek.

