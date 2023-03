W końcu świetne informacje w sprawie Jakuba Błaszczykowskiego! Kibice czekali na to miesiącami, jest potwierdzenie

Jakub Błaszczykowski w końcu wróci do gry! Były kapitan polskiej kadry i eks-gracz takich klubów jak Borussia Dortmund, Wolfburg i Fiorentina może pojawić się na boisku w trakcie starcia swojej Wisły Kraków przeciwko Odrze Opole. Piłkarz, decyzją sztabu "Białej Gwiazdy" znalazł się w kadrze meczowej po raz pierwszy od sierpnia 2021 roku.

Jakub Błaszczykowski wróci do gry? Świetne informajce, kibice czekali na to miesiącami!

Nie da się ukryć, że na powrót Jakuba Błaszczykowskiego do gry czekali wszyscy kibice "Białej Gwiazdy". Zawodnik nie grał w piłke już od sierpnia 2021 roku z powodu poważnego urazu, jednak teraz, w końcu znalazł się w kadrze meczowej na mecz sparingowy z Odrą Opole. To nie koniec dobrych informacji na temat byłego kapitana polskiej kadry - jak podają media, wielce prawdopodobne jest to, że Błaszczykowski wróci do kadry narodowej na swój mecz pożegnalny. Ma się on odbyć w czerwcu i będzie to wyczekiwane przez kibiców reprezentacji Polski starcie przeciwko odwiecznym rywalom, reprezentacją Niemiec.