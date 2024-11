- Wszyscy w rodzinie wiedzieli, z czym mierzy się wujek. Ale i tak wiadomość o jego odejściu na każdego z nas spadła niespodziewanie. Jadę właśnie z pracy na trening mojej dziecięcej grupy, i w myślach odtwarzam wszystkie z nim spotkania, piękne chwile – mówił nam w smutne wtorkowe popołudnie Muszalik, który też – wzorem wujka – kopał piłkę, a w ekstraklasie rozegrał ponad 300 meczów.

Chrześniak i chrzestny do jednej strzelali bramki

Jedna z tych pięknych chwil zdarzyła się niemal równo 28 lat temu. Furtok nieco wcześniej wrócił z niemieckich „saksów” i zdecydował się jeszcze pokopać piłkę przy Bukowej. A jego chrześniak, nastoletni jeszcze, ambitnie dobijał się do ekstraklasowej drużyny. W meczu z Amicą Wronki, w połowie listopada 1996 roku, obaj weszli na boisko w przerwie. Po 20 minutach gry do siatki trafił młodziak, a niespełna kwadrans później – o 17 lat starszy jego wujek!

Lekcja na całe życie

- Jasiu nie był zbyt wylewny, małomówny był z niego człowiek – wzdycha Mariusz Muszalik. - Ale jak już coś powiedział... Kiedyś po meczu podszedł do mnie i zapytał. „Po co ty tyle biegasz? Trzeba się ruszać, ale z głową. Jak wyprzedzisz wszystkich, to i tak nikt ci piłki nie poda, bo cię… nie zobaczą. Piłka to prosta gra. Jak biegasz, to z głową; jak strzelasz, to tak, by padła z tego bramka”. Zapamiętałem na całe lata mojej boiskowej przygody.

Bagażnik pełen czekolady

Mały Mariusz od dziecka zafascynowany był swym ojcem chrzestnym. - Był wielką gwiazdą, ale w jego zachowaniu nie było cienia gwiazdorstwa – podkreśla. - Ze wszystkich rzeczy na świecie najbardziej liczyła się dla niego rodzina – dodaje. I przywołuje anegdotkę z końcówki lat 80., gdy Furtok strzelał bramki dla HSV, ale w rodzinnej Kostuchnie, do której wracał na każde Święta Bożego Narodzenia, był po prostu „wujkiem Jankiem” dla młodszych, a „Jasiem” dla starszych.

- Gdy podjeżdżał pod blok swoim opisanym imiennie autem, w dzielnicy robiło się megaporuszenie – opowiada nasz rozmówca. „Jan Furtok jeździ lancią” – głosił napis na drzwiach samochodu, promujący markę będącą wówczas partnerem hamburskiego klubu.

- Wujek nie mógł się opędzić od dzieci. On rozdawał im czekolady – zawsze miał ich wiele w swej lancii, a ja – szalenie dumny z niego – rozdzielałem wśród kolegów zdjęcia z autografem. A potem wyciągał też z auta prezenty dla rodziny. W tamtych czasach ciuchy przywożone przez niego z RFN były dla mnie jak kosmos – wspomina Muszalik. - Kosmosem były też dla dzieciaków z Polski te wszystkie karuzele i rollercoastery, na które zabierał nas w Hamburgu i Frankfurcie. U nas przecież jeszcze wtedy tego nie było…

i Autor: archiwum rodzinne Furtoków Jan Furtok i jego służbowa lancia prosto z Hamburga

Msza święta w intencji zmarłego Jana Furtoka oraz jego pogrzeb rozpocznie się w piątek o godz. 9. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Katowicach-Kostuchnie.